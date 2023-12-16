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Bursa'da otomobil bariyerlere çarptı, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da otomobil bariyerlere çarptı, sürücü yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, Karaman Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana gelen kazada, bir otomobil bariyerlere çarptı. Kazada sürücü yaralandı ve olay yerine gelen ekipler tarafından kurtarıldı. Yaralı sürücü, Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bursa\'da otomobil bariyerlere çarptı, sürücü yaralandı
16.12.2023 - 04:43,
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Karaman Mahallesi Sanayi Caddesi'nde, Çağdaş Güzel yönetimindeki 16 DZ 833 plakalı otomobil, Karaman Metro İstasyonu'nun bitişiğindeki bariyerlere çarptı.

Kazanın etkisiyle Güzel, araçta sıkıştı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı.

Yaralanan Güzel, yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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Osmangazi, Karaman, İtfaiye, Bursa, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da otomobil bariyerlere çarptı, sürücü yaralandı - Son Dakika
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