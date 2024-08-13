Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Arapzade Mahallesi Santralyolu Caddesi 4 No'lu Sokak'ta, Dilek T. (30) idaresindeki 16 ANU 675 plakalı otomobil ile Nurhan G'nin (20) kullandığı 16 ABN 375 plakalı otomobil çarpıştı.
Nurhan G. yönetimindeki otomobil, çarpışmanın etkisiyle savrularak yol kenarındaki ağaca vurduktan sonra durabildi.
Kazada yaralanan Nurhan G, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Bursa'da Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı - Son Dakika
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