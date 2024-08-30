Bursa'da Otomobil Motorundan Alev Aldı, Patlama Anı Görüntülendi - Son Dakika
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Bursa'da Otomobil Motorundan Alev Aldı, Patlama Anı Görüntülendi

Bursa\'da Otomobil Motorundan Alev Aldı, Patlama Anı Görüntülendi

Bursa'da seyir halinde arıza yapan bir otomobil, motor kısmından alev alarak patladı. Sürücü, aracı emniyet şeridine çekip uzaklaşırken patlama meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken polis soruşturma başlattı.

30.08.2024 17:50
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BURSA'da seyir halinde arıza yapan otomobil, motor kısmından alev aldı. Otomobili emniyet şeridine çekip uzaklaşan sürücü, itfaiye haber verdiği sırada araçta patlama meydana geldi, o anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Merkez Osmangazi İlçesi'ndeki olay, Dürdane Mahallesi'nden Bursa istikametine gelmekte olan plakası belirlenemeyen otomobil, Ovaakça Mahallesi yakınlarında motor kısmından alev aldı. Emniyet şeridine çektiği otomobilden inen sürücü, itfaiye ve polis ekiplerine haber verirken, araçta patlama oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürürken polis ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Cep telefonu ile görüntülenen araç yangınıyla ilgili soruşturmaya başlandı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Bursa'da Otomobil Motorundan Alev Aldı, Patlama Anı Görüntülendi - Son Dakika
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