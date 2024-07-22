Bursa'da otomobil su kanalına düştü: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Bursa'da otomobil su kanalına düştü: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin su kanalına düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

22.07.2024 13:28
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin su kanalına düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Bursa- Ankara kara yolu Şehitler Mahallesi mevkisinde seyreden C.Y. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına düştü.

Kazada yaralanan sürücü ile yolcular Nisanur Y. (13) Hayriye Y. (59) ve Eymen Y. (5), ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Hayriye Y, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

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