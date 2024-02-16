Bursa'da Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bursa'da Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Bursa\'da Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çarptığı yaya hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer kişiler ise tedavi altına alındı.

16.02.2024 19:25
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobilin çarptığı yaya kaldırıldığı hastanede öldü.

Mehmet Özcan (56) idaresindeki 16 AHP 882 plakalı otomobil, Yalova-Bursa kara yolunda karşıya geçmeye çalışan Hüner Koyuncu'ya (69) çarptı.

Savrulan otomobil, yol kenarındaki trafik levhası, alt geçidin kaldırımı ve Erdem Aytunç'un (35) kullandığı 16 AZT 286 plakalı kamyona da çarptıktan sonra durabildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, Koyuncu ile otomobil sürücüsü, eşi Nuray Özcan (47) ve kızı Selin (23) yaralandı.

Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hüner Koyuncu, buradaki tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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