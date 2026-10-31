Bursa'da Otosansit-Çalı alternatif yolu için kamulaştırma mücadelesi sürüyor - Son Dakika
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Bursa'da Otosansit-Çalı alternatif yolu için kamulaştırma mücadelesi sürüyor

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Bursa\'da Otosansit-Çalı alternatif yolu için kamulaştırma mücadelesi sürüyor
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, MMG üyeleriyle buluştuğu toplantıda Otosansit'ten Çalı'ya alternatif yol için ciddi kamulaştırmalarla karşı karşıya olduklarını söyledi. Biba, kentte 1 milyon 300 bin araç olduğunu, uzun vadeli strateji gerektiğini söyledi.

(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Bursa Şubesi üyeleriyle bir araya geldi. Kentte alternatif ulaşım güzergahlarına ihtiyaç duyulduğunu belirten Biba, "Otosansit'in üzerinden Çalı'ya kadar bağlanması düşünülen alternatif yol için çalışıyoruz. Ciddi kamulaştırmalarla karşı karşıyayız. Bu konuyu da aşmak için mücadele ediyoruz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, MMG Bursa Şubesi üyeleriyle Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi'nde bir araya geldi. Programa MMG Bursa Şubesi Başkanı Ahmet Ercan Kızılcık'ın yanı sıra MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Alparslan Şenocak da katıldı.

Bursa'da masaya yatırılması gereken ilk konunun ulaşım olduğunun dile getiren Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, vatandaşların toplu ulaşımda kullanabileceği alternatiflerin üretilmesi gerektiğini söyledi. Bursa'nın raylı sistemlerin tercih edildiği bir şehre dönüşmesi gerektiğini belirten Biba, "Yıl sonu itibariyle Şehir Hastanesi'ne ulaşan hatta devreye girecek" dedi. Ana arterdeki 550 bağlantı noktasının trafiğe neden olduğunu ve bu konuda çalışma yaptıklarını belirten Biba, "Bazı yolların tek yöne çevrilmesi, akıllı kavşakların yapılması, bat-çık denilen kavşakların yapılması için çalışmalarımız var. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden onay beklediğimiz ve 2027'de başlayacağımız 3-4 proje var" ifadelerini kullandı.

"UZUN VADELİ STRATEJİLER GELİŞTİRMEMİZ LAZIM"

Bursa'da 1 milyon 300 bin motorlu taşıt olduğunu hatırlatan Biba, bunun sürekli artış gösterdiğini, üretilen formüllerin de bu nedenle sadece birkaç sene rahatlama getirebildiğini söyledi. Bursa'da artık alternatif bir yol üretilmesi gerektiğini belirten Biba, "Bakanlığın çalıştığı Kuzey Yolu Otobanı var. Biz de Otosansit'in üzerinden Çalı'ya kadar bağlanması düşünülen alternatif yol için çalışıyoruz. Ciddi kamulaştırmalarla karşı karşıyayız. Bu konuyu da aşmak için mücadele ediyoruz. Bizim kısa vadeli değil, uzun vadeli stratejiler geliştirmemiz lazım. Kamulaştırmalar ancak bu şekilde çözülebilir" diye konuştu.

Bursa'da toplu ulaşımı özendirmek için de çalışmalar yürüttüklerini anlatan Biba, vatandaşın toplu ulaşımı daha rahat kullanabilmesi için Büyükşehir Belediyesi'nin BURULAŞ'ı her ay 350 milyon lira, yılda ise 4 milyar lira sübvanse ettiğini açıkladı. Sübvansiyona aktarılan kaynaklarla Altıparmak-Çarşamba bölgesinin rahatlıkla kamulaştırılabileceğini belirten Biba, "Bu nedenle bizim tekerlekli araçlardan ziyade raylı sistem hatlarını çoğaltmamız lazım. Yeni yerleşim bölgelerine raylı sistemle bağlantı sağlayabilirsek, toplu ulaşımı raylı sistemlere yönlendirebilirsek sübvanse rakamlarını aşağı çekebiliriz. O zaman da bu kaynakları yatırıma yönlendirir ve riskli bölgeleri kamulaştırabiliriz" dedi.

"ULAŞIM VE KENTSEL DÖNÜŞÜM, BURSA'NIN EN ÖNEMLİ KONULARI"

Bursa'nın deprem kuşağında yer aldığını hatırlatan Başkan Vekili Biba, kentin plansız ve kaçak yapılaşmanın getirdiği depreme dayanıksız yapı stoku bulunduğunu anlattı. Biba, "Bursa'nın ikinci sorunu, riskli yapı stokundan kurtulmasıdır. Ulaşım ve kentsel dönüşüm, Bursa'nın en önemli konularıdır. Toplumun tüm kesimlerinin katkı sağladığı bir platformun kurulup 'Bursa için ne yapabiliriz?' diye tartışılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşümde mülkiyet sorununu aşmakta çok zorlandıklarını söyleyen Başkan Vekili Biba, Bizim siyaset anlayışımız, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıdır. Öncelikle halkımızın talep ve önceliklerine yer veriyoruz. Ancak yol alırken de zorlanıyoruz. Kentsel dönüşümle ilgili 4 ayrı lansman yapacağız. Osmangazi, Yıldırım ve Gemlik'te olmak üzere toplamda bin 300 konut yer alacak. Bazı bölgeleri riskli yapılardan kurtarmak için cesur adımlar atacağız. Bu bölgelerle ilgili çalışmalarımız var. Kentsel dönüşümü doldur boşalt şeklinde ilerletmemiz gerekiyor. Bir bölgeyi boşaltınca hemen karşılığında dolduracağımız alanla yürütmeliyiz" diye konuştu.

"BELEDİYENİN RÖNTGENİNİ ÇEKTİK, TEDAVİ EDİLMESİ GEREKEN NOKTALARI BELİRLEDİK"

Ulaşım ve kentsel dönüşümün yanında "Yeşil Şehir" faktörünün de büyük önem kazandığını anlatan Biba, Nilüfer Çayı'nın Bursa için önemine de değindi. Her yıl 250 personelle ve 80 araçla 6 ay boyunca gece gündüz demeden temizliği için mücadele ettiklerini belirten Başkan Vekili Biba, Nilüfer Çayı'nı daha temiz hale getirmek için çalışmaların sürdürüldüğünü anlattı.

Birçok işi ihaleyle dışarıya vermeden kendi içlerinde hallederek büyük tasarruf sağladıklarını söyleyen Başkan Vekili Biba, sadece BURULAŞ'ta kendi bünyesinde işleri hallederek ayda 100 milyon lira tasarruf sağlandığını anlattı. Göreve geldikleri ilk günden itibaren Büyükşehir Belediyesi'nin daha randımanlı çalışabilmesi için projeler geliştirdiklerini belirten Biba, "Belediyenin röntgenini çektik. Tedavi etmemiz gereken noktaları tespit ettik. Tedavi etmemiz gereken çok fazla noktayla karşılaştık. Görevim boyunca belediyede kalıcı bir sistem kurabilirsem, benim için yeter" dedi.

Program, MÜSİAD Mimar ve Mühendisler Grubu üyelerinin sorularının yanıtlandığı soru-cevap bölümüyle devam etti. Toplantı sonunda MMG Bursa Şubesi Başkanı Ahmet Ercan Kızılcık Başkan Vekili Biba'ya tablo takdim etti.

Kaynak: ANKA
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