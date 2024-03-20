Bursa\'da Otoyolda Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

Bursa'da, otoyolda hırsızlık olaylarına karıştığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa- İzmir otoyolunda özel şirkete ait tel çit, demir kazık bariyerler ve yoldaki demir direklerin kesilmiş, cİvataların da sökülmüş olduğunu fark etmesiyle çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında hırsızlık olaylarına karışan 5 suç kaydı bulunan M.A. (38) ve 6 suç kaydı bulunan C.G. (29) yakalandı.
Şüphelilerin kullandığı araçta yapılan aramada ise suç aletleri ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarma karakolundaki işlemleri sürüyor.
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Burdur-Antalya karayolunda seyir halindeyken lastiği patlayan bir otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü yaralandı. Kaza sonucu olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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