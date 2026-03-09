Bursa'da Park Halindeki Araç Kazası: 11 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Bursa'da Park Halindeki Araç Kazası: 11 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti

09.03.2026 15:27
İnegöl'de park halindeki aracın çarpması sonucu 11 yaşındaki Öykü Durgut hayatını kaybetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki otomobilin yokuş aşağı hareket ederek çarpması sonucu hayatını kaybeden 11 yaşındaki Öykü Durgut'un cenazesi toprağa verildi.

Durgut için Mahmudiye Mahallesi'ndeki Hürriyet Camisinde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Anne Elif G. (34), kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Kılınan cenaze namazının ardından Öykü Durgut'un cenazesi Mahmudiye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bu arada, aynı kazada yaralanan Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen dede Piri Durgut'un durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay

Yeni Mahalle Hamzabey Caddesi'nde, dün Mücahit S'nin (30) yol kenarına park ettiği, el freninin çekilmediği iddia edilen 34 GYL 461 plakalı otomobil, yokuş aşağı hızlanarak yaklaşık 300 metre ileride kaldırımda yürüyen Piri Durgut (70) ile torunları Ayaz (13) ve Öykü Durgut'a (11) çarpmıştı.

Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Öykü Durgut, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Otomobil sürücüsü Mücahit S, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

