Bursa'da Park Yeri Kavgası: 2 Yaralı

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, araç park yeri yüzünden esnaf arasında çıkan kavgada biri ağır 2 kişi bıçakla yaralandı.

Yavuz Selim Mahallesi Samanlı Caddesi'nde, lastik tamiri yapan iş yerinin sahipleri Ahmet T.D. (23) ve Savaş D. (52) ile demirci olarak faaliyet gösteren iş yerinin sahibi Muhammed A. (46) arasında araç park yeri yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet T.D. ile Savaş D, Muhammed A'yı lastik boruyla darbederken Muhammed A. da Ahmet T.D. ile Savaş D'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Ahmet T.D. ile Savaş D, sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Göğsünden bıçakla ağır yaralanan Ahmet T.D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Ekiplerce gözaltına alınan Muhammed A. ise polis merkezine götürüldü.