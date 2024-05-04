Bursa'da Patlama ve Yangın Sonrası Ceset Bulunan Kişi Cinayetle İddia Ediliyor

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Bursa'da geçen mart ayında bir villada patlama ve yangın sonrası yapılan incelemede cesedi bulunan kişiyi bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında soruşturma tamamlandı.

Uludağ eteklerinde yer alan İnkaya Mahallesi'ndeki patlama ve yangının ardından villada 52 yaşındaki Mustafa Şentürk'ün cesedinin bulunmasına ilişkin Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanarak sunulan iddianame, Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, sanık Ali Vurgun ve eşinin bir süre önce 3 katlı villa kiralayıp taşındığı, aralarında anlaşmazlık çıkınca boşanma aşamasına geldikleri belirtildi. Vurgun'un, karısı evden ayrıldıktan sonra tanıştığı Mustafa Şentürk'ü yanına aldığı ifade edildi.

Villada yaşamaya başlayan Şentürk'ün Vurgun'un karısına mesaj attığı, bu nedenle aralarında tartışma çıktığı kaydedildi. Bunun üzerine Şentürk'ün, Ali Vurgun tarafından bıçak darbeleriyle öldürdüğü bilgisine yer verildi.

Yanan cesedin kimlik bilgilerinin tespiti amacıyla DNA incelemesi yapılması için Bursa Adli Tıp Kurumuna götürüldüğü ve Şentürk'ün kızı olan Şeymanur K'den alınan örnekle yüzde 99,9 uyumlu çıktığı ve maktulün Mustafa Şentürk olduğunun belirlendiği aktarıldı.

Şeymanur K'nin iddianamedeki ifadesinde, babasının Bursa'da bakımevinde kaldığını ve bankada yüklü miktarda parası bulunduğunu, başka kişilerin de bundan haberdar olabileceğini dile getirerek, ölümüne neden olan kişi veya kişilerden şikayetçi olduğunu söylediği belirtildi.

Almanya'da yaşayan villanın sahibi İsa Ö.'nün ise evini kiraya vermek istemese de Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek Bursa'ya gelen Vurgun ailesine cüzi miktarda kira karşılığında verdiği bildirildi.

Cesedi evde bırakıp işe gitmiş, bir gün otelde kalmış

Sanık Ali Vurgun ise iddianamedeki ifadesinde, Şentürk'le barınma evinde tanıştıklarını, eşinden ayrı yaşamaya başlayınca onu yanına aldığını belirterek, bir gün karısına onun mesaj attığını öğrendiği bilgisini verdi.

Bunun üzerine tartıştıklarını ve onu bıçakladığını aktaran sanık, şunları kaydetti:

"Mustafa daha sonra yere düştü. Bıçağı ve ellerimi yıkadım. Bıçağı mutfakta çekmecenin oraya bıraktım. Daha sonra evden ayrılarak işe gittim ve ertesi gün eve geldim. Cesedin üstünü pike ile örttüm. Bu şekilde 2-3 kere işe gittim. Bir gün otelde kaldım ve burada şahsın cesedini büyük valiz alıp içine koyarak kimsenin bulamayacağı bir yere atmayı düşündüm. Daha sonra eve giderek Mustafa'nın kolundaki saati alıp ikametin karşısındaki boş araziye attım. Elimde sigara paketleriyle tekrar içeri girdim. Bina içindeki pantolon ve ayakkabımı alarak bahçe giriş kapısına koydum. Tekrar içeri girdiğim sırada 1-2 adım attım ve fotoselli lambanın yanmasıyla bir anda patlama meydana geldi."

Cumhuriyet Savcısı, Ali Vurgun'un "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle, "mala zarar verme" suçundan 3, "kasten yangın çıkarma" suçundan 1, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan da 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Vurgun'un yargılanmasına Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

Olay

Bursa'nın Osmangazi ilçesi İnkaya Mahallesi'nde 28 Mart'ta sahipleri yurt dışında yaşayan villaya Ali Vurgun'un girdiği sırada bodrum katında patlama olmuş, ardından yangın çıkmıştı.

Kıyafetleri tutuşan Vurgun, alevler içinde kendisini sokağa atmıştı. Yoldan geçen kişinin yardımıyla giysileri çıkarılan Vurgun'un vücudunda yanıklar oluşmuştu. Olay, güvenlik kameralarınca kaydedilmişti.

Söndürme çalışmasının ardından içeri giren itfaiye ekipleri, bodrum katında ceset bulmuştu.

Olayla ilgili soruşturmada, ölen kişinin Mustafa Şentürk olduğu, villada bir süredir Ali Vurgun'la beraber kaldığı belirlenmişti.

Ali Vurgun'un polise verdiği ifadede olduğu gibi villada bahçıvanlık yapmadığı, kiracı olduğu anlaşılmış, Şentürk'ün ise bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

Cinayeti itiraf eden Vurgun, tedavisinin ardından tutuklanmıştı.