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Bursa'da Pazarcılar Arasında Çıkan Kavgada Bir Kişi Gözünü Kaybetti - Son Dakika
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Bursa'da Pazarcılar Arasında Çıkan Kavgada Bir Kişi Gözünü Kaybetti

Bursa'da 'tezgah yeri' nedeniyle çıkan kavgada, çivili sopa ile darbedilen bir kişi sol gözünü kaybetti. Kavgaya karışan pazarcı kardeşler ise gözaltına alındı.

Bursa\'da Pazarcılar Arasında Çıkan Kavgada Bir Kişi Gözünü Kaybetti
22.01.2024 - 15:51,
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BURSA'da 'tezgah yeri' nedeniyle pazarcı 2 aile arasında çıkan kavgada çivili sopa ile darbedilen Yağızhan Y. (30) sol gözünü kaybetti, babası Fahrettin Y. (61) yaralandı. Kavgaya karışan pazarcı 2 kardeş yakalanırken, kavga anları kameraya yansıdı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Kasımefendi Caddesi'nde meydana geldi. Pazarcılık yapan Yağızhan Y. ile babası Fahrettin Y. (61), iddiaya göre daha önce 'tezgah yeri' nedeniyle kavga ettikleri pazarcı kardeşler Tolga Y. (30) ve Beytullah Y. (35) ile yolda karşılaştı. Taraflar arasında yine 'tezgah yeri' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma yumruklu, tekmeli kavgaya dönüşürken, Tolga Y., elindeki çivili sopayla Yağızhan Y.'ye vurmaya başladı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kavga, çevredekilerin araya girmesi ile sonlandırılırken, aldığı darbeler sonucu başından ve gözünden yaralanan Yağızhan Y. ile babası Fahrettin Y., özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sol gözü görme yetisini kaybeden Yağızhan Y., Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken, Tolga Y. ve Beytullah Y. kardeşler gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bursa'da Pazarcılar Arasında Çıkan Kavgada Bir Kişi Gözünü Kaybetti - Son Dakika
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