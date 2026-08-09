Bursa'da Perseid Meteor Yağmuru Gözlemi - Son Dakika
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Bursa'da Perseid Meteor Yağmuru Gözlemi

Bursa\'da Perseid Meteor Yağmuru Gözlemi
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Bursalılar, yüksek kesimlerde Perseid meteor yağmurunu izlemek için toplandı.

BURSA'da gökyüzüne ilgi duyanlar, Perseid meteor yağmurunu, kentin yüksek bölgeleri ve sahil kesimlerinden izledi.

2026 Gök Olayları Yıllığı'na göre, bazıları binlerce yıl öncesine tarihlenen kuyruklu yıldızların geçişleri sonrası bıraktığı artıklardan oluşan gök taşı yağmurları, her yıl 8 kez yaşanıyor. Quadrantid, Lyrid, Eta Aquarid, Delta Aquarid, Perseid, Orionid, Leonid ve Geminid olarak adlandırılan bu doğa olaylarından en dikkat çekeni ise Perseid meteor yağmuru olarak biliniyor. Gök taşlarının yüksek hızlarla dünya atmosferine girip sürtünme sonucu yanmasıyla oluşan bu olayı izlemek isteyen Bursalılar, gece saatlerinde kentin yüksek kesimlerine ve sahil bölgelerine akın etti. Bazıları kısa süreli gözlem yaptı, bazıları ise karavan ve çadırlarıyla bölgelere gelip, gece boyunca meteor yağmurunu izledi. Yılın en görkemli gökyüzü olaylarından olduğu ifade edilen Perseid meteor yağmuru, Bursa'da ilgiyle izlendi.

Kaynak: DHA

Güncel, Bursa, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Perseid Meteor Yağmuru Gözlemi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Perseid Meteor Yağmuru Gözlemi - Son Dakika
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