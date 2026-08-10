Bursa'da Pire İstilasına Karşı Mahalleli Önlem Alıyor - Son Dakika
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Bursa'da Pire İstilasına Karşı Mahalleli Önlem Alıyor

Bursa\'da Pire İstilasına Karşı Mahalleli Önlem Alıyor
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Bursa'da bakımsız evcil hayvanlar nedeniyle sokak pirelerle doldu, mahalle ilaçlama yapıyor.

BURSA'da 3 katlı bir apartmanda bakımsız şekilde tutulan çok sayıda evcil hayvan nedeniyle sokak, pirelerin istilasına uğradı. Mahalleli çözüm olarak bütün sokağı ilaçlarken, birbirlerine de sürekli lavanta yağı sıkarak pireleri kendilerinden uzak tutmaya çalışıyor. Mehmet Bulut, "Apartmanın sahibi, hayvanları burada beslemesine rağmen bakım ve temizlik işleriyle hiç ilgilenmiyor" dedi.

Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde iddiaya göre; 3 katlı bir apartmanda beslenen kedi ve köpeklerin bakımsız bırakılması nedeniyle Yıldız Sokak, pirelerin istilasına uğradı. Sıcakların da artmasıyla pireler hızla yayılırken, duruma çözüm bulamayan mahalleli belediye ekiplerinin müdahalesini beklerken kendi önlemlerini almaya başladı. Ortak bütçe ve kendi imkanlarıyla sokağı baştan sonra ilaçlayan mahalle sakinleri, bireysel olarak da korunma yöntemleri geliştirdi. Yanlarında sürekli olarak taşıdıkları lavanta yağını birbirlerine sıkan vatandaşlar, pirelerden kendilerini korumaya çalışıyor.

'BİRBİRİMİZE LAVANTA YAĞI SIKMADAN DURAMIYORUZ'

Pirelerden korunmak için yanlarında sürekli lavanta yağı taşıdıklarını belirten mahalle sakinlerinden Mehmet Bulut, "Apartmanın sahibi, hayvanları burada beslemesine rağmen bakım ve temizlik işleriyle hiç ilgilenmiyor. Daha önceden de böyle sorunlar yaşanmıştı ancak bu defa pirelerin sayısı çok fazla arttı. Birbirimize lavanta yağı sıkmadan duramıyoruz. Eve her giriş çıkışımızda üzerimizi değiştirmek zorunda kalıyoruz. Apartmanın sahibi gelip, bu hayvanlarla 5 dakika durabilirse, ben de sokakta yatmaya razı olurum" dedi.

Kaynak: DHA

Hayvan Hakları, Güncel, Bursa, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Pire İstilasına Karşı Mahalleli Önlem Alıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Pire İstilasına Karşı Mahalleli Önlem Alıyor - Son Dakika
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