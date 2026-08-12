Bursa'da Pire İstilasına Neden Olan Hayvanlar Kurtarıldı - Son Dakika
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Bursa'da Pire İstilasına Neden Olan Hayvanlar Kurtarıldı

Bursa\'da Pire İstilasına Neden Olan Hayvanlar Kurtarıldı
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Sağlıksız koşullarda tutulan hayvanlar kurtarılırken, 1 ölü köpek bulundu. Pire istilası mahalleyi etkiledi.

BURSA'da 3 katlı apartmanda sağlıksız koşullarda tutulan ve çevrede pire istilasına neden olan hayvanların kurtarılmasının ardından, ekiplerin 1'i ölü 2 köpeğin bulunduğu giriş katta yaptığı incelemenin görüntüleri ortaya çıktı.

Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde iddiaya göre; 3 katlı bir apartmanda beslenen kedi ve köpeklerin bakımsız bırakılması nedeniyle Yıldız Sokak, pirelerin istilasına uğradı. Mahalleli kendi imkanlarıyla sokağı baştan sona ilaçlarken, sürekli yanlarında bulunan lavanta yağı ile de pirelerden korunmaya çalıştı. Pireler nedeniyle mahalle sakinleri zor anlar yaşarken, vücutlarında ısırma izi ve kabarıklık oluşan bazı kişiler ise hastaneye başvurdu. Dün ihbar üzerine belediye ekiplerinin evde yaptığı incelmede, 1 ölü köpeğin yanı sıra uygunsuz şartlarda tutulan 15 tavuk, 1 kedi ile 1 köpek tespit edildi. Acil müdahale gerektiren hayvanlar ekipler tarafından kurtarılıp, Yıldırım Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi ve tedaviye alındı.

Apartmana girerek hayvanları kurtaran ekipler tüm binada ilaçlama çalışması yaparken, içeri ilk girildiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde hayvanların tutulduğu sağlıksız koşullar yer aldı.

Kaynak: DHA

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