Bursa'da PKK/KCK operasyonunda 14 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bursa'da PKK/KCK operasyonunda 14 zanlı gözaltına alındı

Bursa\'da PKK/KCK operasyonunda 14 zanlı gözaltına alındı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın eylemlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 17 zanlının adreslerine düzenlenen operasyonda 14 zanlı yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ederken, diğer 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

02.05.2024 12:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın eylemlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Haklarında gözaltı kararı verilen 17 zanlının adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerden 14'ünü yakaladı.

Gözaltına alınan 14 zanlının emniyetteki işlemleri ve diğer 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

Terörle Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Operasyon, Bursa, Kck, PKK, Güvenlik, Bursa, Terör, Gözaltı, Operasyon, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da PKK/KCK operasyonunda 14 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:27 Zincirleme yasak aşk skandalı Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı Zincirleme yasak aşk skandalı! Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı
11:05 Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur
10:51 Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün
10:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan lüks düşkünü vekillere uyarı: Bunlar akıl edilemeyecek şeyler değil Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan lüks düşkünü vekillere uyarı: Bunlar akıl edilemeyecek şeyler değil
09:47 Özgür Özel: Ben o barikatı seçimi kazanarak kaldıracağım Özgür Özel: Ben o barikatı seçimi kazanarak kaldıracağım
12:02 CZN Burak, Neşet Turan’ın ölümüyle ilgili suçlamalara zehir zemberek yanıt verdi CZN Burak, Neşet Turan'ın ölümüyle ilgili suçlamalara zehir zemberek yanıt verdi
11:29 Fenerbahçe’nin kasası ağzına kadar dolacak Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek’e rekor bonservis Fenerbahçe'nin kasası ağzına kadar dolacak! Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek'e rekor bonservis
11:28 Kimyasalların tutuştuğu iş yeri boma gibi patladı Alevlerin arasında kalan işçi sürünerek canını kurtardı Kimyasalların tutuştuğu iş yeri boma gibi patladı! Alevlerin arasında kalan işçi sürünerek canını kurtardı
10:50 Polisi gören uyuşturucu satıcısı, 5’nci kattan aşağıya atladı Polisi gören uyuşturucu satıcısı, 5'nci kattan aşağıya atladı
10:30 Bahar dizisinin Umay’ından “Beni Afra’ya benzetmeyin“ isyanı Bahar dizisinin Umay'ından "Beni Afra'ya benzetmeyin" isyanı
09:56 Ünlü popçu, “Arabistan’daki albüm kapağı“ diye paylaşılan görsele yorumsuz kalamadı Ünlü popçu, "Arabistan'daki albüm kapağı" diye paylaşılan görsele yorumsuz kalamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 13:04:57. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da PKK/KCK operasyonunda 14 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement