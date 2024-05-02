Bursa\'da PKK/KCK operasyonunda 14 zanlı gözaltına alındı

Bursa'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın eylemlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlattı.
Haklarında gözaltı kararı verilen 17 zanlının adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerden 14'ünü yakaladı.
Gözaltına alınan 14 zanlının emniyetteki işlemleri ve diğer 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
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