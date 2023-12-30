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Bursa'da plastik kaplama fabrikasında yangın çıktı, itfaiye ekipleri müdahale ediyor - Son Dakika
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Bursa'da plastik kaplama fabrikasında yangın çıktı, itfaiye ekipleri müdahale ediyor

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan plastik kaplama fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri 23 araçla müdahale ediyor. Yangın nedeniyle ilçenin birçok noktasından dumanlar yükseliyor.

30.12.2023 - 18:37,  Güncelleme: 20:01
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Bursa'da, organize sanayi bölgesinde bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi'ndeki Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi'nde (HOSAB), plastik yedek parçaların üretildiği fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bursa'da plastik kaplama fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile HOSAB İtfaiye Merkezinden çok sayıda ekip sevk edildi.

Bursa'da plastik kaplama fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Polisin çevrede güvenlik önlemi aldığı, yoğun dumanın yükseldiği bölgede ekipler alevlere müdahalede bulundu. Yangını yaklaşık bir saatte söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı. Fabrikada hasar yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Bursa\'da plastik kaplama fabrikasında yangın çıktı, itfaiye ekipleri müdahale ediyor
Kaynak: DHA
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