Bursa'da çatışmada hayatını kaybeden kişinin davası devam ediyor

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Bursa'da, 2017 yılında tartıştığı arkadaşını öldürdükten bir hafta sonra polisle girdiği çatışmada 3 polis memurunu yaralayan kişinin, ikinci kez girdiği çatışmada hayatını kaybetmesine ilişkin açılan davada 12 emniyet mensubunun yargılanmasına devam edildi.

Bursa 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tamamı tutuksuz yargılanan sanıklar ile Örekli'nin ailesinin avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, yeniden mütalaa hazırlamak üzere dosyanın kendilerine tebliğ edilmesi ve polislerin olay yerinde atış yaptıkları mesafe ile açıların dosya kapsamındaki kroki ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kayıtlarıyla incelenmesini talep etti.

Olay yerinde sanıkların katılımıyla keşif yapılmasına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Bursa'da 2017 yılının kasım ayında, Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi'nde tartıştığı arkadaşını öldürdükten bir hafta sonra polisle girdiği çatışmada 3 polis memurunu yaralayan ve iki kez güvenlik güçlerinin elinden kaçan Burak Örekli (20), ikinci kez girdiği çatışmada hayatını kaybetmişti. Olayın ardından biri ilçe emniyet müdürü 12 polis hakkında "kasten öldürme" suçundan dava açılmıştı.