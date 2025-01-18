Bursa'da Polis Memuru Bilal Keskin, Bebek İçin Götürdüğü Anne Sütü Yolunda Kaza Geçirerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bursa'da Polis Memuru Bilal Keskin, Bebek İçin Götürdüğü Anne Sütü Yolunda Kaza Geçirerek Hayatını Kaybetti

Bursa\'da Polis Memuru Bilal Keskin, Bebek İçin Götürdüğü Anne Sütü Yolunda Kaza Geçirerek Hayatını Kaybetti

Bursa'da, 5 günlük bebeğine anne sütü götürürken kaza yaparak elektrik direğine çarpan polis memuru Bilal Keskin, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

18.01.2025 18:28  Güncelleme: 18:29
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BURSA'da, hastanede yatan 5 günlük bebeğine anne sütü götürürken kaza yapıp yaralanan polis memuru Bilal Keskin (29), yaşamını yitirdi.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Bulvarı'nda, saat 07.30 sıralarında, meydana geldi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi'nde görevli polis memuru Bilal Keskin, 5 gün önce doğan ve özel bir hastanede yatan bebeğine anne sütü götürürken, kullandığı 16 HR 993 plakalı otomobilinin kontrolden çıkmasıyla yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Olayı gören sürücülerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralanan Keskin, sağlık görevlilerin ilk müdahalesinin ardından, ambulansla yakındaki Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Keskin, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bursa Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Bilal Keskin için İl Emniyet Müdürlüğü'nde cenaze töreni düzenlendi. İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu ile müdür yardımcıları, şube müdürleri ve polislerin katıldığı törende duygusal anlar yaşandı. Polis memurunun cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Giresun'un Güce ilçesi Kemaliye Mahallesi'ne gönderildi.

Öte yandan, Bursa Cumhuriyet Savcılığı, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Polis Memuru Bilal Keskin, Bebek İçin Götürdüğü Anne Sütü Yolunda Kaza Geçirerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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