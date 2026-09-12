Bursa'da polise mukavemet gösteren sürücüye 255 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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Bursa'da polise mukavemet gösteren sürücüye 255 bin lira ceza kesildi

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Bursa Osmangazi'de ters yönde ilerleyen aracın sürücüsüne, kimlik kontrolünde polise mukavemet ve hakaret nedeniyle 255 bin lira para cezası uygulandı. Gözaltına alınan sürücü B.A. ile yanındaki H.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa'da, kimlik kontrolü esnasında polise mukavemet gösteren otomobilin sürücüsüne 255 bin lira para cezası uygulandı.

Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi'nde trafik güvenliğini tehlikeye atacak şekilde ters yönde ilerleyen araç, güzergahta görevli polis ekiplerince durduruldu.

Sürücü B.A. ile yanındaki H.A., kimlik kontrolü sırasında görevli polis memurlarına zorluk çıkarıp hakaret etti.

Şüpheliler, ekiplerce gözaltına alındı.

Yapılan kontrollerde sürücü B.A.'nın tehdit, görevli memura mukavemet ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan, H.A'nın ise yağma, gasp, tehdit, hakaret, görevli memura mukavemet, kasten yaralama ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından kaydının bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bursa'da polise mukavemet gösteren sürücüye 255 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da polise mukavemet gösteren sürücüye 255 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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