Bursa'da Protestan Kilisesi Tahliye Edildi - Son Dakika
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Bursa'da Protestan Kilisesi Tahliye Edildi

Bursa'da 3 Hristiyan cemaatinin kullandığı Protestan Kilisesi, depreme güçlendirme için tahliye edildi.

18.02.2025 17:27
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Bursa'da 3 Hristiyan cemaatinin ortak kullandığı Protestan Kilisesi tahliye edildi

Mülkü Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait Kilisenin deprem güçlendirme çalışması yapılacağı için tahliye edildiği belirtildi

BURSA - Bursa'da 3 Hristiyan cemaatinin ortak kullandığı Protestan Kilisesi tahliye edildi. Depreme karşı güçlendirme çalışması yapılacağı için daha önce gönderilen tebligata yapılan itiraza istinaftan red cevabı gelince geçtiğimiz pazar günü son ayin yapılan kilise boşaltıldı.

Dünyada üç Hristiyan cemaatinin ortak kullandığı tek kilise olan Fransız Kilisesi olarak bilinen Bursa Protestan Kilisesi'nin Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce depreme karşı güçlendirilme yapılacağı gerekçesiyle tahliyesi istendi. Protestan din insanı İsmail Kulakçıoğlu, binanın kendi hazırlattıkları raporda sağlam olduğunu söyleyerek tahliye kararını mahkemeye taşıdı. İstinaf Mahkemesi'nin binanın tahliyesine karar vermesiyle 16 Şubat pazar günü yapılan son ayinin ardından kilise boşaltıldı.

20 yıldır 3 mezhepten yaklaşık 200 kişi tarafından ibadet için kullanılan kilisenin, Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından temmuz ayında yapılan tebligat ile depreme karşı güçlendirme yapılacağı gerekçesiyle tahliye edilmesi istendi. Protestan Kilisesi sorumlusu İsmail Kulakçıoğlu, hazırlattığı raporlarda binanın sağlam olduğunu belirterek tahliyenin durdurulması için hukuki süreç başlattı.

İstinaf Mahkemesi'ne giden süreçte mahkeme 1,5 ay içerisinde kesin tahliye kararını verdi. 16 Şubat Pazar günü 12.30'da kilisede son kez ayin yapıldı. Ayine yaklaşık 100 kişi katıldı. Ayinin ardından eşyalar Bursa Protestan Kilisesi Yaşam ve Kültür Vakfı Hizmet binasına taşındı. Kulakçıoğlu, sonuç olarak vakıfların malı kendileri boş olarak güçlendirme yapmak istiyor. Bizde yapabilirdik, itiraz ettik ancak istinafta kaybettik" dedi.

Kaynak: İHA

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