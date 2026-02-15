Bursa'yı Ramazan Coşkusu Sardı

(BURSA) – Bursa Büyükşehir Belediyesi, yoğun yaya ve araç trafiğine sahip noktaları özel ışıklandırmalarla süsleyerek ramazan coşkusunu tüm kentte hissettiriyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan ramazan ayı dolayısıyla kentin farklı noktalarını şıklandırmalarla donattı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Kent Estetiği Şube Müdürlüğü tarafından kentin en işlek noktalarına LED teknolojisi ile üretilen aydınlatma, kandil ve ay-yıldız süslemeleri yerleştirilerek şehrin atmosferine manevi bir dokunuş kazandırıldı.

Setbaşı Caddesi, Tarihi Hanlar Bölgesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Haşim İşcan Caddesi, Gökdere, Kent Meydanı ve Mihraplı Parkı gibi yoğun yaya ve araç trafiğine sahip noktalar, "Hoş geldin ya Şehr-i Ramazan" yazılı mahyalarla süslendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ramazan ayının ruhuna uygun bir şekilde yaşanması için tüm hazırlıkları tamamladıklarını söyledi. 17 ilçede düzenleyecekleri iftar programlarıyla binlerce insana sıcak yemek ulaştırılacağını ve iftariyelik dağıtılacağını belirten Bozbey, "LED teknolojisi ile üretilen ramazan ışıklandırmalarıyla da Bursa'nın siluetine Ramazan ayına özgü zarif ve anlamlı bir dokunuş kazandırdık. Ramazan ayının, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini temenni ediyor, tüm hemşehrilerime hayırlı olmasını diliyorum" dedi.