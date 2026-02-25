Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Yıldırım'da İftar Programı

(BURSA) – Bursa Büyükşehir Belediyesi, ramazan dolayısıyla 17 ilçede düzenlediği iftar programlarını Yıldırım ilçesinde sürdürdü.

Ramazan ayı boyunca dört farklı noktada oluşturduğu sabit noktalarda her gün binlerce Bursalıyı iftar sofralarında misafir eden; 14 farklı bölgede ise iftariyelik dağıtan Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede düzenlediği iftar programlarına Yıldırım'la devam etti.

Gökdere Kapalı Pazar Alanı'ndaki programa Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Konuşmasına Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in selamlarını ileterek başlayan Saldız, tüm Bursalıların ramazan ayını kutladı. Herkesin sağlıklı ve bereketli bir ramazan ayı geçirmesini dileyen ve Ramazan'ın birlik ve dayanışma duygularını güçlendirmesini temenni eden Saldız, Büyükşehir Belediyesi'nin her zaman halkın yanında olmaya devam edeceğini dile getirdi.

Ramazan ayının ülkeye barış, sevgi, kardeşlik ve bereket getirmesini dileyen CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Yıldırımlıları iftar sofrasında buluşturan Bozbey'e teşekkür etti.

Yıldırım Mahallesi Muhtarı Filiz Senal de mahalle sakinleri adına Bozbey ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Saldız ve beraberindekiler, teravih namazının ardından ise Musababa Camii'nde vatandaşlara tatlı ikramında bulundu.