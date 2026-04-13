Bursa'da Rüşvet ve Yolsuzluk Soruşturmasında Müteahhitin İfadeleri Ortaya Çıktı

13.04.2026 19:59
Bursa'da rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla ilgili müteahhit Deniz Bozkurt'un ifadeleri ortaya çıktı. 2019'daki kentsel dönüşüm projesinde belediye ile yapılan rüşvet pazarlığının ayrıntıları ortaya kondu. Proje onayı için 14 milyon TL rüşvet verildiği iddiaları gündemde.

Bursa'da ortaya çıkan rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında, müteahhit Deniz Bozkurt'un emniyette verdiği ifadeler gün yüzüne çıktı. Bozkurt, 2019 yılında ortağı olduğu Kutlu Deniz İnşaat'ın Nilüfer İlçesi Ataevler Mahallesi'ndeki Mavi İnci Konakları Emek 22 Sitesi projesi için belediye ile yapılan rüşvet pazarlığının ayrıntılarını anlattı. Proje kapsamında kentsel dönüşüm alanı olduğu için yasal emsal artışı talep edildi, ancak Nilüfer Belediyesi bunu uygulamayacağını belirtti.

Bu süreçte, firma ortakları Tuğrul Kutluay ve Sırrı Aydın ile birlikte, Mustafa Bozbey'in rüşvet işlerini yürüten Hüseyin Gür ile temasa geçildi. Bursa'da Cafe Latada yapılan pazarlıkta, başlangıçta 5 daire 20 milyon TL olan teklif, daha sonra 3 daire 14 milyon TL'ye anlaşılarak sonuçlandı. Anlaşma sağlandıktan sonra, Hüseyin Gür firma sahiplerini Belediye İmar Bölüm Şefi Ayşegül Erkol ile irtibatlandırdı. Erkol, sürekli olarak belediye için bilgisayar ve telefon gibi isteklerde bulundu, bu istekler için ara ara nakit para verildi.

2019'un ilk aylarında, Hüseyin Gür'ün Tuğrul Kutluay'ı arayarak 'büyük adamın talimatı' olduğunu söylemesi üzerine, bir avukatlık ofisinde 3 taşınmaza ilişkin 'satım vaatli sözleşme' yapıldı. Rüşvete konu olan 14 milyon TL'nin elden nakit olarak Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürü Yılmaz Adıgüzel'e verilmesi kararlaştırıldı. Firma yetkilileri, nakit parayı ödemek için yabancı Arap yatırımcı buldu ve proje üzerinden satış yaparak nakit girişi sağladı. Para çuvallara doldurularak Malatyalılar Derneği'ne götürüldü ve burada Zabıta Müdürü Yılmaz Adıgüzel'e teslim edildi. Bu sürecin ardından proje onaylandı ve daire sayısı 328'den 428'e çıktı.

Emsal artışı yapılan proje, yeni seçilen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem tarafından onaylandı ve inşaatın ruhsatları Hüseyin Gür adına çıkartıldı. Hüseyin Gür, ruhsatları sakladığını ve kendisine verilmesi gereken daireler verilmezse iptal edeceğini belirtti. Firma ortaklarından Tuğrul Kutluay, 14 milyon TL'yi nakit verdiği için rüşvete konu olan 3 daireyi vermek istemedi, ancak avukatlık ofisinde yapılan sözleşmeye dayanılarak icra takibi başlatıldı ve mecbur kalarak tapuyu Hüseyin Gür adına verdi. Ayrıca, Yılmaz Adıgüzel'in çeşitli derneklerde aktif kaydı olduğu ortaya çıktı ve firma ortağı Sırrı Aydın'ın 49 suç kaydı bulunduğu belirlendi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
