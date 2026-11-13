Bursa'da saatte 70 km'ye kadar ulaşan lodos 2 otomobilin üstüne çatı parçaları uçurdu - Son Dakika
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Bursa'da saatte 70 km'ye kadar ulaşan lodos 2 otomobilin üstüne çatı parçaları uçurdu

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Bursa\'da saatte 70 km\'ye kadar ulaşan lodos 2 otomobilin üstüne çatı parçaları uçurdu
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Bursa'da dün başlayan ve zaman zaman saatte 70 kilometreye ulaşan lodos, bazı evlerin çatıları ile otomobillerde hasara yol açtı. Osmangazi Cumhuriyet Caddesi'nde kopan çatı parçaları seyir halindeki 2 otomobilin üstüne uçtu; cadde temizliğin ardından trafiğe açıldı.

Bursa'da etkili olan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte dün başlayan ve hızı saatte zaman zaman 70 kilometreye kadar ulaşan lodos sebebiyle bazı evlerin çatıları ve çeşitli noktalarda otomobiller zarar gördü.

Osmangazi ilçesindeki Cumhuriyet Caddesi'nde bir binadan kopan çatı parçaları, seyir halindeki 2 otomobilin üstüne uçtu.

Tedbir amacıyla kısmen kapatılan cadde, araçların ve uçan çatı parçalarının kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

Kentin çeşitli noktalarında da ağaçlardan kopan parçalar caddelere savruldu.

Yarın lodosun yerini sağanağa bırakması bekleniyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bursa'da saatte 70 km'ye kadar ulaşan lodos 2 otomobilin üstüne çatı parçaları uçurdu - Son Dakika
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