Bursa'da Sağanak Yağış ve Dolu Hayatı Felç Etti - Son Dakika
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Bursa'da Sağanak Yağış ve Dolu Hayatı Felç Etti

Bursa'da aniden başlayan sağanak yağış ve dolu, hayatı felç etti. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçak altına saklanırken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Sağanak yağış sonucunda caddeler göle döndü ve kazalar meydana geldi. Fırtına sebebiyle çardaklar yerinden çıktı, sel baskınları yaşandı. Şiddetli yağışın ardından su birikintileri oluştu ve bazı bölgelerde yoğun sis görüldü. Meyve ağaçlarının çiçekleri dolu ve sağanak yağışla birlikte yere döküldü.

03.05.2024 18:45
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Bursa'da sağanak yağış ve dolu hayatı felç etti

Sağanak yağış sonrası caddeler göle döndü, yağış kazaları beraberinde getirdi

BURSA - Bursa'da bir anda başlayan sağanak yağış ve dolu hayatı felç etti. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçak altına saklanmaya çalışırken, araçlar ise ilerlemekte güçlük çekti.

Bursa'da aniden bastıran sağanak yağış, etkili oldu. Bursa'nın bir çok ilçesinde etkili olan sağanak yağış, kimi zaman dolu yağışına çevirdi. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, fındık büyüklüğündeki dolu yağışı kameralara yansıdı.

Yağışla birlikte esen kuvvetli rüzgar, Bursa - İzmir - İstanbul çevre yolu üzerinde seyreden bir tırın arkasındaki dorsesini yerinden çıkardı. Yola devrilen dorse sebebiyle çevre yolunda trafik aksadı. Nilüfer ilçesinde bir sitenin bahçesindeki çardaklarda fırtına sebebiyle yerinden çıkıp ters döndü. Ani başlayan sağnak yağış sebebiyle Osmangazi ilçesindeki Çağlayan Mahallasi, çevresinde küçük çapta sel baskını yaşandı. Tıkanan rogar kapakları yüzünden şehrin bir çok caddesinde su birikintileri meydana geldi. Bazı bölgelerde şiddetli yağış ile birlikte yoğun sis te meydana geldi. Vatandaşlar korku dolu doğa olayını cep telefonları ile kaydedip sosyal medyada paylaştılar. Uzun süredir havaların sıcak gitmesi sebebiyle çok sayıda meyve ağacının açan çiçekleri yağan dolu ve sağnak yağış ile birlikte yere döküldü.

Kaynak: İHA

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