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Bursa'da sandalye imalathanesinde kaza: İşçinin parmağı koptu - Son Dakika
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Bursa'da sandalye imalathanesinde kaza: İşçinin parmağı koptu

Bursa'da bir sandalye imalathanesinde çalışan Hacı B., kesim makinesine sol elini kaptırarak işaret parmağını kaybetti. İlk müdahalesi yapılan işçi, Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bursa\'da sandalye imalathanesinde kaza: İşçinin parmağı koptu
21.12.2023 - 14:29,
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BURSA'da, sandalye imalathanesinde kesim makinesine sol elini kaptıran Hacı B.'nin (44), işaret parmağı koptu. Hacı B., parmağıyla hastaneye kaldırıldı.

Olay, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi 25'inci Mobilya Sokak'ta faaliyet gösteren sandalye imalathanesinde meydana geldi. Hacı B., çalıştığı kesim makinesine sol elini kaptırdı. Mesai arkadaşlarının kurtardığı Hacı B.'nin işaret parmağı koptu. Özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen Hacı B., buradaki ilk müdahalesinin ardından, ambulansla, kopan parmağı dikilmek üzere, Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bursa'da sandalye imalathanesinde kaza: İşçinin parmağı koptu - Son Dakika
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