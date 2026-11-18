Bursa'nın Yıldırım ilçesinde birlikte yaşadığı kadını makas darbeleriyle öldüren sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Bursa 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Salican Mehmet, maktul Arzu Khalılova'nın annesi ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada dinlenen sanık avukatı, müvekkilinin akıl sağlığına ilişkin alınan raporlar arasında çelişki bulunduğunu, şizofreni tedavisi gördüğünü savunarak, akıl sağlığının tespiti için yeniden rapor düzenlenmesini istedi.

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını, tutukluluk halinin devamını ve avukatının rapor talebinin reddini istedi.

Sanık Salican Mehmet de mütalaaya ilişkin "Olayda kendimde değildim, çok pişmanım." dedi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, mütalaaya karşı beyanda bulunulması için duruşmayı erteledi.

Olay

Değirmenlikızık Mahallesi 2. Birol Sokak'taki ikametten 3 Kasım 2025'te kavga sesleri duyulmuş, vücudunda çok sayıda makas darbesi olan Arzu Khalılova, olay yerine sevk edilen ekiplerce kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Suç aleti makasla gözaltına alınan Salican Mehmet tutuklanmıştı.