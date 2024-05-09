Bursa'da Silahlı Kavga: 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bursa'da Silahlı Kavga: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Bursa\'da Silahlı Kavga: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çıkan silahlı kavgada Ahmet ve Özkan Gitmez hayatını kaybetti. İki grup arasında çıkan tartışma silahlarla büyüdü ve çatışma yaşandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şüpheliler gözaltına alındı ve cesetler Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

09.05.2024 20:33
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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Yenidere Mahallesi'nde, Ahmet Gitmez (42) ile kardeşi Özkan Gitmez (37) evlerine giderken aralarında daha önceden husumet bulunan enişteleri Mehmet G. ile karşılaştı.

Mehmet G'nin kardeşleri Muhammet ve Kemal G'nin de olay yerine gelmesiyle iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmasının büyümesi üzerine iki grup silahlarla birbirlerine ateş etti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edildi.

Silahlı kavgada, Ahmet ile kardeşi Özkan Gitmez hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, şüpheliler Muhammet G, Mehmet G. ve Kemal G'yi olayda kullandıkları tabancalarla gözaltına aldı.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Savcının incelemesinin ardından cesetler Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Olay, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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