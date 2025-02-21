Bursa'da Sokak Hayvanlarına Kar Yağışı Desteği

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(BURSA) - Bursa'da kar yağışı ile birlikte yiyecek bulma sıkıntısı çeken sokak hayvanlarının imdadına, Büyükşehir Belediyesi yetişti. Ekipler, kentin farklı noktalarında sokak hayvanları için yiyecek dağıtımı yaptı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, yıl boyu aralıksız devam eden sokak hayvanlarına yönelik besleme faaliyetlerini kar yağışının etkili olmasıyla birlikte daha geniş bir alanda sürdürüyor. Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için tonlarca mama belirli bölgelere bırakılıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Her zaman olduğu gibi, kış koşullarında da can dostların yanındayız. 7 bin kilogram mama stokumuzla kırsal bölgelerimiz başta olmak üzere kent genelinde sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını karşılamaya hassasiyetle devam ediyoruz" dedi.