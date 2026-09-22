Bursa'da su tasarrufu eğitimi 42 bini aşkın öğrenciye ulaştı, 50 bin hedefleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da su tasarrufu eğitimi 42 bini aşkın öğrenciye ulaştı, 50 bin hedefleniyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa\'da su tasarrufu eğitimi 42 bini aşkın öğrenciye ulaştı, 50 bin hedefleniyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da BUSKİ ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde öğrencilere su tasarrufu eğitimi veriliyor. Başkan Vekili Şahin Biba, göreve gelindiğinden bu yana yaklaşık 42 binin üzerinde öğrenciye ulaşıldığını, bu sezon 17 ilçede yaklaşık 50 bin öğrenci hedeflendiğini belirtti.

Bursa'da öğrencilere yönelik "Su Tasarrufu Bilinci ve Kültürü" eğitimi veriliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, BUSKİ Genel Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen eğitim programı kapsamında, öğrencilere suyun sınırlı bir kaynak olduğu, bilinçli kullanılması ve tasarrufun önemi anlatılıyor.

Eğitimlerde işitsel ve görsel içeriklerden yararlanılırken, hazırlanan bilgilendirici filmlerle öğrencilerin su tasarrufu konusunda farkındalık kazanması amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, proje kapsamında çocuklara tasarruflu su tüketimi ve suyun canlı yaşamındaki öneminin anlatıldığını belirtti.

Biba, çocuklarda su kaynaklarının korunmasına yönelik bilinç oluşturmayı amaçladıklarını dile getirerek, "Göreve geldiğimiz günden bu yana merkez ve tüm ilçe okullarında yaklaşık 42 binin üzerinde öğrenciye eğitim seminerleri verildi. Eğlendirirken öğretmek ilkesinden hareketle bu eğitim öğretim sezonunda eğitimlerimiz devam edecek. Geçen sezonki rakamı aşarak 17 ilçede yaklaşık 50 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Bursa Büyükşehir BelediyesiMilli Eğitim MüdürlüğüBelediyeEğitimGüncelBuskiBursaÇevreYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Salah’ın oturduğu taş fotoğraf noktası oldu Tabela bile astılar Salah'ın oturduğu taş fotoğraf noktası oldu! Tabela bile astılar
İlayda Alkaş cinayetinde sanıktan şaşırtan hamle: Sorumlu ilan edip annesinden şikayetçi oldu İlayda Alkaş cinayetinde sanıktan şaşırtan hamle: Sorumlu ilan edip annesinden şikayetçi oldu
Tekne kazasında feci son ATSO Başkanı Ali Bahar’ın kızının sözleri yürek yaktı Tekne kazasında feci son! ATSO Başkanı Ali Bahar'ın kızının sözleri yürek yaktı
Yolsuzluk davasında 84. duruşma İş insanı ödemeleri baskıya bağladı Yolsuzluk davasında 84. duruşma! İş insanı ödemeleri baskıya bağladı
Dorukhan Büyükışık cinayetinde ek iddianame kabul edildi: 26 sanığa hapis istemi Dorukhan Büyükışık cinayetinde ek iddianame kabul edildi: 26 sanığa hapis istemi
Kocaali’de şüpheli ölüm: Bezirgan Mahallesi Muhtarı aracının içinde başından vurulmuş halde bulundu Kocaali'de şüpheli ölüm: Bezirgan Mahallesi Muhtarı aracının içinde başından vurulmuş halde bulundu
14:33
Vlahovic sakatlandı, milli takımdan affını istedi 4 maçı kaçıracak
Vlahovic sakatlandı, milli takımdan affını istedi! 4 maçı kaçıracak
14:33
Ege Üniversitesi karıştı: 27 öğrenci gözaltında
Ege Üniversitesi karıştı: 27 öğrenci gözaltında
13:56
Son seçim anketinde büyük sürpriz Aradaki fark 15 puan oldu
Son seçim anketinde büyük sürpriz! Aradaki fark 15 puan oldu
13:39
Liverpool’da Salah isyanı: Bize yalan söylediler
Liverpool'da Salah isyanı: Bize yalan söylediler
13:29
Fenerbahçe’de 8-0’ın perde arkası Aziz Yıldırım’ın sözleri ortaya çıktı
Fenerbahçe'de 8-0'ın perde arkası! Aziz Yıldırım'ın sözleri ortaya çıktı
13:23
Parasını bekleyen fon yatırımcıları dikkat e-Devlet’te bu kodu olanlar öncelikli
Parasını bekleyen fon yatırımcıları dikkat! e-Devlet'te bu kodu olanlar öncelikli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2026 14:49:30. #7.12#
SON DAKİKA: Bursa'da su tasarrufu eğitimi 42 bini aşkın öğrenciye ulaştı, 50 bin hedefleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement