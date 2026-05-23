Bursa\'da Suç Örgütüne Operasyon

23.05.2026 17:23
Gemlik'te 33 milyon TL'lik çek tahsili yapan suç örgütüne yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde iş insanlarına zorla çek imzalatıp, tahsil ettikleri 33 milyon TL'lik çekleri tekrar icraya verdikleri anlaşan suç örgütüne yönelik operasyonda 7 şüpheli, gözaltına alındı. Örgüt liderliğini avukat M.D.'nin yaptığı şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Yağma' suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 19 Mayıs'ta Bursa ve İstanbul'da belirlenen adreslere özel harekat destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi. 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda M.D., M.S., M.S., C.S., K.K., B.D. ve Y.B. isimli 7 şüpheli, gözaltına alındı. Ayrıca başka suçtan cezaevinde bulunan T.I. hakkında da işlem yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda; 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 18 fişek ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İCRA TAKİBİ BAŞLATMIŞLAR

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, Gemlik'te et kombine ticareti yapan iş insanlarını alacak-verecek bahanesiyle zorla borçlandırdıkları, çek imzalattıkları ve baskı kurarak bağ evinde tuttukları belirlendi. Örgüt üyelerinin, toplam yaklaşık 33 milyon TL bedelli çekleri ölümle tehdit ederek tahsil etmeye çalıştıkları, tahsil edilen çekleri ayrıca tekrar icra yoluyla tahsil etmeye yöneldikleri tespit edildi.

ÖRGÜT LİDERİ AVUKATMIŞ

Örgütün liderliğini avukat M.D.'nin yaptığı belirlenirken; şüphelilerden M.S.'nin 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, cezaevinden firar ettiği ve örgüt adına faaliyet yürüttüğü sırada yakalandığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.D., M.S., M.S., K.K., C.S. ve T.I. tutuklandı.

Kaynak: DHA

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya silahlı saldırı
Dorukhan Büyükışık'ın ölümünde tutuklu sayısı 23'e yükseldi! Aralarında dönemin ilçe emniyet müdürü de var
Kocaeli MHP İl Başkan Yardımcısı Geylani Yenigün, ortağı tarafından vurularak öldürüldü
Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
Özgür Özel: Kurultaya kadar grup toplantılarını ben yapacağım, uzlaşma yok
Beklentilerin çok uzağında! Kulislerden sızan zam iddiası emekliyi üzecek
