Bursa'da Sultan İbrahim ve IV. Mehmed Dönemleri Sempozyumu Tamamlandı - Son Dakika
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Bursa'da Sultan İbrahim ve IV. Mehmed Dönemleri Sempozyumu Tamamlandı

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen 'Sultan İbrahim, Sultan IV. Mehmed Dönemleri ve Bursa Sempozyumu', iki gün süren oturumlarla tarihe dair önemli bilgiler sundu. Katılımcılar, toplam 29 bildiri ile dönemin Bursa'sını ve tarihi olayları detaylandırdı.

07.04.2025 16:37
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(BURSA) - Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 20'incisini düzenlenen " Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fetih Günü Etkinlikleri" kapsamında gerçekleştirilen " Sultan İbrahim, Sultan IV. Mehmed Dönemleri ve Bursa Sempozyumu" sona erdi. İki gün süren ve toplam 10 oturumun yapıldığı sempozyumda, her iki sultan döneminde yaşanan iç ve dış gelişmelerin yanı sıra tarihi, kültürel ve siyasi olaylar sebep sonuç ilişkisiyle ele alındı.

Osmangazi Belediyesi, Bursa'nın fethinin 699'uncu yılı etkinlikleri kapsamında Sultan İbrahim, Sultan IV. Mehmed Dönemleri ve Bursa Sempozyumu düzenledi. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde gerçekleştirilen sempozyuma, Bursa ve farklı şehirlerden toplam 33 akademisyen ve tarihçi katıldı. Katılımcılar toplam 29 bildiri sundu. İki gün süren sempozyumda toplam 10 oturum yapıldı. Sempozyumda, Sultan İbrahim ve Sultan IV. Mehmed dönemlerinde yaşanan gelişmeler ve dönemin Bursa'sı belgelerle anlatıldı.

Sultan İbrahim, Sultan IV. Mehmed Dönemleri ve Bursa Sempozyumu, Prof. Dr. Cafer Çiftçi başkanlığında düzenlenen açılış oturumu ile başladı. İlk gün yedi oturumun gerçekleştirildiği sempozyumun ikinci gününde ise 3 oturum yapıldı. Sultan İbrahim ve Sultan IV. Mehmed döneminde yaşanan her olayın detaylı olarak ele alındığı ilk gün oturumlarının ardından sempozyumun ikinci günü, Özgür Kolçak başkanlığında gerçekleşen oturum ile başladı. İkinci günün açılış oturumunda Mahmut Halef Cevrioğlu, "Avusturya Elçisi Augustin von Mayern'in Bursa Sefaretinin Değerlendirilmesi" Ömer Gezer, "Heinrich Ottendorf'un Osmanlı Maceristanı'ndaki Seyahati ve Seyahatnamesinin Osmanlı Tarihçiliği için Kaynak Değeri Üzerine" konularına ilişkin bilgiler verdi.

Turan Açık başkanlığında gerçekleşen bir diğer oturumda ise Hatice Şahin, "Cihannüma'ya göre Hüdavendigar Livası-Yer Adları ve Coğrafi Terimler" Betül İpşirli Argıt, "IV. Mehmed Döneminde Osmanlı Saray Görevlilerinin Kitap Sahipliği" ve Yusuf Ziya Karaaslan, "Tarih-i Lari'nin Sultan IV. Mehmed Dönemine Ait Bir Tercüme Nüshası" başlıklı tebliğler sundu.

Sempozyumun son oturumunun başkanlığını ise Ömer Gezer yaptı. Gülhane Çolak, "Sultan IV. Mehmed'in Darüssaade Ağası Muslu Ağa Örneğinde Darüssaade Ağalığı Teşkilatı", Özgür Kolçak "Devlet Ricali ve Mekan: Fazıl Ahmed Paşa ve Konakları', Aynur Emer "IV. Mehmed'in Hasodabaşısı: El- Hac Mustafa Ağa'nın Hayatı ve Hayratı" başlıklı tebliğlerini sundu.

Sempozyum sonunda oturum başkanları katılımcılara sertifika dağıttı. Sultan İbrahim ve Sultan IV. Mehmed yaşanan gelişmelerin ve o dönem Bursa'sının anlatıldığı sempozyuma ait sunumlar da kitaplaştırılarak, bilim dünyasına kazandırılacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Sultan İbrahim ve IV. Mehmed Dönemleri Sempozyumu Tamamlandı - Son Dakika

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