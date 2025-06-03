Bursa'da Süslü Bisikletler Şenliği ile Çevre İklim Değişikliğine Dikkat Çekildi

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey, Süslü Bisikletler Şenliği'ne katılarak pedal çevirdi. Balon, çiçek ve oyuncaklarla bisikletlerini süsleyen vatandaşlar, daha temiz bir çevre isteklerini renkli görüntülerle anlattı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında "Süslü Bisikletler Şenliği" düzenlendi.

Mudanya Güzelyalı'daki etkinliğe Başkan Bozbey ve eşi Seden Bozbey ile birlikte Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, CHP Mudanya İlçe Başkanı Kurtuluş Furkan Atalay, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

"Gelecek nesillere yemyeşil bir doğa bırakmak zorundayız"

Başkan Bozbey, konuşmasına, Nazım Hikmet'i ölümünün 62'nci yıl dönümünde anarak başladı. Marmara Belediyeler Birliği tarafından 3 Haziran Marmara Denizi Günü etkinlikleri kapsamında müsilaj sorununa dikkati çekmek amacıyla farklı belediyelerde programlar düzenlendiğini hatırlatan Bozbey, gelecek kuşaklara temiz bir deniz aktarmanın herkesin sorumluluğu olduğunu dile getirdi. İklim değişikliğinin etkilerini fazlasıyla hissettiklerini söyleyen Bozbey, "Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası kapsamında çevreye ve doğaya dikkat çekmek amacıyla birçok etkinliğe imza atıyoruz. Gelecek nesillere havası ve suyu temiz, yaşanabilir yemyeşil bir doğayı bırakmak zorundayız. Bugün en kirli hava İnegöl, Kestel ve Gürsu'da var. Orhaneli'de termik santralin oluşturduğu kirlilik var. Derelerimiz zehir akıyor. Göllerimiz kirlenmiş durumda. Bunların sonucunda doğal hayat bozuluyor" dedi.

"Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmalıyız"

Süslü Bisikletler Şenliği ile çevre sorunlarına dikkati çektiklerini söyleyen Bozbey, çevreci bir ulaşım aracı olan bisikletin kullanımını yaygınlaştırmak zorunda olduklarını anlattı. Bisiklet yollarını çoğaltarak bisiklet kullanımını özendirmek gerektiğini belirten Bozbey, "Bir yerden bir yere bisikletle gitmenin çevreye büyük fayda sağladığını bilmeliyiz. Bu anlayışla çevreci olan bisikleti öne çıkarmak ve farkındalık oluşturmak için bu şenliği düzenliyoruz. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyorum" diye konuştu.

Başkan Dalgıç da şenliğin Mudanya'nın doğasına ve ruhuna çok yakıştığını söyleyerek etkinlik için Bozbey'e teşekkür etti. Araç trafiğini azaltmak, kenti yayalaştırmak ve temiz bir çevre için Bursa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çalıştıklarını aktaran Dalgıç, bisiklet ve elektrikli araçların bu noktada önemli olduğunu dile getirdi.

CHP Mudanya İlçe Başkanı Kurtuluş Furkan Atalay ise Mudanya'nın tarihi boyunca barışın, kardeşliğin ve doğanın simgesi olduğunu belirterek etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Bozbey çifti, vatandaşlarla birlikte süslü bisikletlere binerek pedal çevirdi. Balon, çiçek ve oyuncaklarla bisikletlerini süsleyen Bursalılar, caddede adeta renk cümbüşü oluşturdu.

Programa katılan vatandaşlar, hem çevresel sorunlara dikkati çekti hem de sorunların çözümünde sorumluluğu olanlara çağrıda bulundu.

Bozbey çifti, daha sonra alanda kurulan stantları gezdi. Şenlik kapsamında çiçek dikme ve taş boyama etkinliklerine katılan Bursalılar, Kent Orkestrası'nın konseriyle de eğlendi.