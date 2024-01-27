 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bursa'da tamir sırasında geri hareket eden kamyonun çarptığı kaza cep telefonu kamerasında - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da tamir sırasında geri hareket eden kamyonun çarptığı kaza cep telefonu kamerasında

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, tamir edilmeye çalışılan kamyon geriye doğru hareket ederek park halindeki hafif ticari araca çarptı. Devrilen ticari araç da minibüse çarptı. Kazada araçlarda hasar oluşurken, o anlar bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

27.01.2024 - 17:15,
Abone Ol

Bursa'da tamir sırasında geri hareket eden kamyon, park halindeki hafif ticari araca çarptı. Devrilen ticari aracın da minibüse çarptığı kaza, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Kaza, öğle saatlerinde Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Kayapa Mahallesi'nde, arızası nedeniyle yol kenarında tamir edilmeye çalışılan kamyon, bir anda geriye doğru hareket etti. Sürücünün tüm uğraşına rağmen kamyon, park halinde hafif ticari araca çarparak durdu. Yan yatan hafif ticari araç da minibüse çarptı. Kazada, araçlarda hasar oluşurken, o anlar bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Bursa\'da tamir sırasında geri hareket eden kamyonun çarptığı kaza cep telefonu kamerasında
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Bursa, Güvenlik, Bursa, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da tamir sırasında geri hareket eden kamyonun çarptığı kaza cep telefonu kamerasında - Son Dakika


17:18
Beklenen an geldi çattı! Arda, Real'deki ilk lig maçına çıkıyor Beklenen an geldi çattı! Arda, Real'deki ilk lig maçına çıkıyor
17:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki ay 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki ay 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz
17:08
Rusya'da belediye başkanından nüfus artışı için skandal çağrı: Kadınınıza sessizce yaklaşın ve onları hamile bırakın Rusya'da belediye başkanından nüfus artışı için skandal çağrı: Kadınınıza sessizce yaklaşın ve onları hamile bırakın
16:42
Settar Tanrıöğen'ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama: Tedavisi yoğun bakımda sürüyor Settar Tanrıöğen'ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama: Tedavisi yoğun bakımda sürüyor
16:41
Bir dönem pavyonda çalışan Mustafa Ertürk'ten İnci Taneleri yorumu: Olayların yüzde 10'u anlatılıyor, 13 yaşındaki çocuğa peşkeş çekiliyordu Bir dönem pavyonda çalışan Mustafa Ertürk'ten İnci Taneleri yorumu: Olayların yüzde 10'u anlatılıyor, 13 yaşındaki çocuğa peşkeş çekiliyordu
16:32
Kayserispor'da teknik direktör Recep Uçar ile yollar ayrıldı Kayserispor'da teknik direktör Recep Uçar ile yollar ayrıldı
16:23
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yılmaz Büyükerşen'in elini öptü CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yılmaz Büyükerşen'in elini öptü
16:22
Yemekteyiz'te ortalık karıştı! Aldığı puanı beğenmeyen yarışmacı, rakibinin üzerine su döktü Yemekteyiz'te ortalık karıştı! Aldığı puanı beğenmeyen yarışmacı, rakibinin üzerine su döktü

Son Dakika
17:18 Beklenen an geldi çattı! Arda, Real'deki ilk lig maçına çıkıyor
17:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki ay 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz
17:08 Rusya'da belediye başkanından nüfus artışı için skandal çağrı: Kadınınıza sessizce yaklaşın ve onları hamile bırakın
16:41 Bir dönem pavyonda çalışan Mustafa Ertürk'ten İnci Taneleri yorumu: Olayların yüzde 10'u anlatılıyor, 13 yaşındaki çocuğa peşkeş çekiliyordu
16:42 Settar Tanrıöğen'ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama: Tedavisi yoğun bakımda sürüyor
16:32 Kayserispor'da teknik direktör Recep Uçar ile yollar ayrıldı
16:23 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yılmaz Büyükerşen'in elini öptü
16:22 Yemekteyiz'te ortalık karıştı! Aldığı puanı beğenmeyen yarışmacı, rakibinin üzerine su döktü
15:49 İptal edilen gol yargıya taşındı! Mahkemeden dünya futbolunda emsal olacak karar çıktı
15:51 Yeniden Refah Partisi seçim irtibat bürosuna saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 18:14:57. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da tamir sırasında geri hareket eden kamyonun çarptığı kaza cep telefonu kamerasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement