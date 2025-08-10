Bursa\'da Tarihi Eser Operasyonu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde tarihi eser niteliğinde obje ile 27 sikke ele geçirildi. Otomobilin sürücüsü S.C. (46) gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi sırasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. S.C. yönetimindeki otomobilde arama yapan ekipler, 27 tarihi eser olduğu değerlendiren sikke ve obje ele geçirdi. Aracın bagajında dedektör de bulundu. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü S.C., İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.