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Bursa'da tarihi Filiboz Mescidi yeniden açıldı - Son Dakika
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Bursa'da tarihi Filiboz Mescidi yeniden açıldı

Osmangazi Belediyesi tarafından gerçekleştirilen rekonstrüksiyon çalışmaları sonucunda Bursa'da bulunan Filiboz Mescidi, cuma namazı ile ibadete açıldı. Tarihi dokuyu ihya etme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen açılış törenine Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan da katıldı.

Bursa\'da tarihi Filiboz Mescidi yeniden açıldı
22.12.2023 - 18:26,
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Osmangazi Belediyesince, Bursa'nın kuşatması sırasında Osmanlılara yardım eden ve daha sonra Müslüman olup yöneticilik yapan Bizanslı Filiboz'un oğlu Hayrettin'e ait "Filiboz Mescidi", rekonstrüksiyon (yeniden yapım) çalışması tamamlanarak ibadete açıldı.

"Yaşayan Tarih Hisar İçi Projesi" kapsamında Bursa'nın en eski 5 mahallesinin yer aldığı Hisar Bölgesi'ndeki tarihi dokuyu ihya çalışmalarını sürdüren Belediyenin, Osmangazi ilçesi Alaaddin Mahallesi'nde gün yüzüne çıkardığı Filiboz Mescidi ve Şehir Bostanı çevre düzenlemesinin açılışı törenle gerçekleştirildi.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın da katıldığı törende yaptığı konuşmada, Bursa'nın tarihi bir kent olduğunu ve bu özelliğinin korunması gerektiğini söyledi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın bu mirasa sahip çıktığını belirten Demirtaş, "Bu mirası inşallah hem bir taraftan koruyoruz hem de inşallah bizden sonraki nesillere bu güzel eserlerin mutlaka sağlıklı, sıhhatli bir şekilde bırakmamız lazım. Allah razı olsun. Burada çalışan tüm işçilere, mühendislere teşekkür ediyorum, Allah razı olsun hepsinden." dedi.

Demirtaş, mahalle kültürünün geliştirilmesinde bu tür küçük mescitlerin çok büyük bir öneminin olduğuna değinen Demirtaş, özellikle çevrede Ulu Cami'ye kadar gidemeyecek yaşlıların ve engellilerin vakit namazlarını, cuma namazlarını burada kılabileceğini ifade etti.

Belediye Başkanı Dündar da tarihi dokunun ortaya çıkarılması, tarihi kimliğin yeniden ayağa kaldırılması için Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni inşa ederek açılışını gerçekleştirdiklerini, Hanlar Bölgesi'nde ve birçok çarşıda çalışma yürüttüklerini dile getirdi.

Yaşayan Tarih Hisar Projesi için uzun zamandır çalıştıklarını bildiren Dündar şöyle konuştu:

"Bizlerin uzun zamandır üzerinde çalıştığımız, göreve geldiğimizden bugüne sadece Belediye olarak değil, tüm kurum kuruluşların, Bakanlığın işin içinde olduğu ve burada yaşayan insanlarla burada doğmuş, burada büyümüş, burada okumuş, burada kiracı olmuş değişik gruplar halinde toplantılar yaparak ve Mimar Sinan Üniversitesi ile Hisar'ın bir kentsel tasarım projesini ortaya çıkardık ve bu proje çerçevesinde göreve geldiğimiz günden itibaren burada çalışmaları sürdürüyoruz. Hisar, Osmanlı'nın bir sosyal yaşam merkeziydi. Tabii ki birçok fiziki yapıyı ortaya çıkarıyoruz ama buraya baktığımızda bir mahalle kültürünü görüyoruz burada. Ufak bir mescit. Bu mescit nedir? Buradaki insanların sabah, akşam, yatsı namazlarında bir araya geldiği ve bir vakitte bir komşunun gelmediğinde 'Komşum niye gelmedi? Bir sıkıntı mı var?' diye komşuluk ilişkilerinin geliştiği bir yapı. Gezdik. Bir komşu kapısı var burada. Yani burada aslında bizim kendi mimarimizi, kendi mühendisliğimizi görüyoruz."

1855'teki depremde yıkılmasının ardından 168 yıl sonra yeniden inşa edilen Filiboz Mescidi, cuma namazı ile ibadete açıldı.

Kaynak: AA
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