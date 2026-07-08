Bursa\'da Tarım Arazisinde Yangın

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Afşar Mahallesi'nden geçen İznik-Yenişehir kara yolunun kenarındaki buğday ekili tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle yayılan alevleri fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Vatandaşlar da traktörleriyle çalışmalara destek verdi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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