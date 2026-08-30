Bursa'da Tarım Arazisinde Yangın
Harmancık'ta çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor, ormana sıçraması önleniyor.
Bursa'nın Harmancık ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
İlçeye bağlı Çatalsöğüt mevkisindeki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangının ormanlık alana sıçramaması için havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.
Kaynak: AA
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