Bursa'nın Derelerinde Temizlik Seferberliği

(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, yağışların neden olabileceği olası taşkınların önüne geçmek ve Bursa'yı daha sağlıklı bir çevreye kavuşturmak amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda Yıldırım ilçesine bağlı Teferrüç ve Osmangazi ilçesine bağlı İsmetiye mahallelerinden geçen Karınca ve İsmetiye derelerinde kapsamlı bir temizlik çalışması yürütülüyor. Dere yataklarında biriken çamur, yabani ot ve çeşitli atıklar titizlikle temizlenirken, çalışmalarla su akışının sağlıklı ve düzenli şekilde sürdürülmesi, olası taşkın riskinin de önüne geçilmesi hedefleniyor.

Çalışmaların bölge halkının yaşam kalitesine önemli katkı sağlayacağını belirten Teferrüç Mahallesi Muhtarı Şükrü Taşçı, BUSKİ ekiplerine ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.