Bursa'da Teknoloji Kulüpleri Tanıtıldı - Son Dakika
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Bursa'da Teknoloji Kulüpleri Tanıtıldı

Bursa\'da Teknoloji Kulüpleri Tanıtıldı

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, TEKNOFEST kuşağı için teknoloji kulüplerinin tanıtımını yaptı.

18.10.2024 18:46
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Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında Milli Teknoloji Hamlesi ruhunu yaşatarak TEKNOFEST kuşağıyla geleceğin bilim insanları ve girişimcilerini yetiştirmeyi hedefleyen "Bursa Teknoloji Kulüpleri"nin tanıtım programı yapıldı.

Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte, "TEKNOFEST Bursa rüzgarı" adlı sinevizyon gösterisiyle TEKNOFEST'te derece alan takımların projeleri paylaşıldı.

TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz, etkinlikte yaptığı konuşmada, teknoloji kulüpleri sayesinde yetenekli gençlere ulaşmayı amaçladıklarını söyledi.

Saymaz, Bursa'da gençliğin bu konuya ilgili olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Belki aradığımız Selçuk Bayraktar'ı, Aziz Sancar'ı, Vecihi Hürkuş'u bu kulüplerden çıkaracağız. TEKNOFEST olarak bu süreci başlattığımızda her zaman bu işin lokomotifi olan Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve öğretmenlerimiz bu anlamda çok destek veriyorlar. Bugün Bursa'dan 85 binden fazla başvuru olmuş. Bursa gençliğinin bu işe ne kadar ilgili ve alakalı olduğunu, kendilerine alan açtığımızda ne kadar başarılı olduğunun en bariz göstergelerinden biri de bu rakamlar. Türk milletinin Türk gençliğinin önünü ne kadar açarsak bu kadar önemli başarıları hep birlikte görmüş oluyoruz."

"Öğrencilerimizi kendi becerileriyle yetiştirme sürecine odaklanıyoruz"

İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu da teknoloji kulüpleri oluşturulurken öğrencilerin fikirlerini aldıklarını anlattı.

Alireisoğlu, 6 aylık yoğun programların ardından kulüplerin oluşturulduğunu, çalışma takviminin belirlendiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizi kendi becerileriyle yetiştirme sürecine odaklanıyoruz. Bu program, öğretmenlerimizle birlikte hayata geçirildi. Mesleki eğitim alanında Bursa çok güçlü. Mesleki eğitim öğrencilerimiz 9'uncu sınıfta Türkiye ortalamasının üzerinde kayıt oranına sahip. Yaklaşık yüzde 52 öğrenci meslek lisesine kayıtlı. İlimiz bu anlamda Türkiye'nin önemli birikimlerine, potansiyeline sahip olan bir il. Çocuklarımızın bu başarıyı göstermesinin altında da bunun olduğunu ifade etmek istiyorum. Bursa'da başlayan TEKNOFEST rüzgarını en iyi şekilde tamamlamanın gayreti ve çalışması içerisinde olacağız."

Program, hediye takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından son buldu.

Etkinliğe, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, okul idarecileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Teknoloji Kulüpleri Tanıtıldı - Son Dakika

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