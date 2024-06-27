Bursa'da temizlenen silahın ateş alması sonucu kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bursa'da temizlenen silahın ateş alması sonucu kişi yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, Suriye uyruklu bir kişi temizlediği silahın ateş alması sonucu başından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

27.06.2024 23:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde temizlediği silahın ateş alması sonucu başından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Çiftehavuzlar Mahallesi Balıklı Sokak'taki 2 katlı evin üst katında yaşayan Suriye uyruklu İmran Matar (22), ruhsatsız silahını temizlemek için terasa çıktı.

Matar, temizlik yaptığı sırada ateş alan tabancadan çıkan kurşunla başından yaralandı.

Aile bireylerinin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Matar, Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Osmangazi, Suriye, Bursa, Olay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da temizlenen silahın ateş alması sonucu kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:20 Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı
23:18 ’’Emniyette dövüldük’’ demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı ''Emniyette dövüldük'' demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı! Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı
23:09 İsrail Lübnan’a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah’tan misilleme geldi İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi
21:59 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz
20:59 Kredi kartlarıyla temassız ödeme limiti değişiyor Kredi kartlarıyla temassız ödeme limiti değişiyor
08:25 Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti
07:45 Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi
23:48 ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler
22:03 Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum
21:52 Yeni Seçil Erzan vakasıyla ilgili Denizbank’tan açıklama var: Biz biraz günah keçisi olduk Yeni Seçil Erzan vakasıyla ilgili Denizbank'tan açıklama var: Biz biraz günah keçisi olduk
21:07 Bahçelievler’de çöken binanın etrafındaki 3 apartmanda kaçak kat ortaya çıktı Bahçelievler'de çöken binanın etrafındaki 3 apartmanda kaçak kat ortaya çıktı
20:34 51 kişiye mezar olan binanın müteahhidinden skandal talep 51 kişiye mezar olan binanın müteahhidinden skandal talep
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 08:53:44. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da temizlenen silahın ateş alması sonucu kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement