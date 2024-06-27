Bursa'da temizlenen silahın ateş alması sonucu kişi yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde temizlediği silahın ateş alması sonucu başından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Çiftehavuzlar Mahallesi Balıklı Sokak'taki 2 katlı evin üst katında yaşayan Suriye uyruklu İmran Matar (22), ruhsatsız silahını temizlemek için terasa çıktı.
Matar, temizlik yaptığı sırada ateş alan tabancadan çıkan kurşunla başından yaralandı.
Aile bireylerinin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Matar, Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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