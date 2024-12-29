Bursa\'da Tır Çarpması: Bir Ölü

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Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Bursa Çevre Yolu'nda karşıya geçmeye çalışan ve kimliği henüz belirlenemeyen kişiye, seyir halindeki 34 KVG 818 plakalı tır çarptı.

Kazayı gören diğer sürücülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri yayanın hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, hayatını kaybeden kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.