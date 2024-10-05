Bursa'nın Yıldırım ilçesinde tırın dorsesinin altına kalan kadının hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsüne ulaşıldı.
Şirinevler Mahallesi'nde 28 Eylül'de yaşanan kazanın kamera kaydında, tırın dönüşü sırasında Yıldız Polat'a çarptığı, kadının dorsenin altında kalmasının ardından sürücünün aracı durdurduğu görülüyor.
Ankara Yolu Caddesi'nde karşıya geçmeye çalışan Yıldız Polat, kör noktada bulunduğu sırada M.U. idaresindeki 06 AZB 72 plakalı tırın çarpması sonucu dorsenin altında kalarak yaşamını yitirmişti.
Gözaltına alınan sürücü M.U. ise çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Son Dakika › Güncel › Bursa'da Tırın Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?