Bursa'da tırın motosiklete çarptığı kazada ölen 2 kişi İnegöl'de toprağa verildi - Son Dakika
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Bursa'da tırın motosiklete çarptığı kazada ölen 2 kişi İnegöl'de toprağa verildi

Bursa\'da tırın motosiklete çarptığı kazada ölen 2 kişi İnegöl\'de toprağa verildi
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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde tırın motosiklete çarpması sonucu hayatını kaybeden Remzi Manavoğlu ve Yusuf Ezel'in cenazeleri, İnegöl'de kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlıklarına defnedildi. Kazanın ardından gözaltına alınan ve 2.53 promil alkollü olduğu tespit edilen tır sürücüsü tutuklanmıştı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde tırın motosiklete çarptığı trafik kazasında yaşamını yitiren iki kişinin cenazeleri, İnegöl ilçesinde toprağa verildi.

Yenişehir-İnegöl kara yolunun Söylemiş Mahallesi mevkisindeki kazada hayatını kaybeden Remzi Manavoğlu ve Yusuf Ezel'in otopsi işlemleri tamamlandı.

Manavoğlu için İnegöl ilçesindeki Ortaköy Mahallesi Camisi'nde, Ezel için Alanyurt Yeni Mahallesi Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Aile yakınları ve vatandaşların katıldığı namazın ardından cenazeler, mahalle mezarlıklarına defnedildi.

Olay

Yenişehir-İnegöl yolu Söylemiş Mahallesi mevkisinde hatalı sollama yaptığı iddia edilen Recep Ö'nün kullandığı 31 ARG 58 plakalı tır, karşı yönden gelen Remzi Manavoğlu (18) idaresindeki motosiklete çarpmıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetmiş, motosiklette bulunan Yusuf Ezel ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Yenişehir Devlet Hastanesi Acil Servisi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kazanın ardından gözaltına alınan ve 2.53 promil alkollü olduğu tespit edilen tır sürücüsü Recep Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bursa'da tırın motosiklete çarptığı kazada ölen 2 kişi İnegöl'de toprağa verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da tırın motosiklete çarptığı kazada ölen 2 kişi İnegöl'de toprağa verildi - Son Dakika
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