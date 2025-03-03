Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
İstanbul Yolu Caddesi'nde Emre C. idaresindeki 34 AUZ 64 plakalı otomobil ile Tuncay Y. yönetimindeki 16 ANJ 207 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile Hamiye C, Ahmet R.K. ve Bekir Y. yaralandı.
Ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Bursa'da Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
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