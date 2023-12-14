 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bursa'da trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

Bursa'da işçileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. Kazanın ardından tutuklanan servis sürücüsünün yargılanmasına devam edildi. Sanık, araçtaki kişileri emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyardığını ifade etti.

Bursa\'da trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti
14.12.2023 - 16:48,
Abone Ol

Bursa'da işçileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından tutuklanan servis sürücüsünün yargılanmasına devam edildi.

Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Tamer G, bazı davacılar ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Tamer G, araçtaki kişileri emniyet kemerlerini takmaları doğrultusunda sürekli uyardığını ifade etti. Bir kişiyi bu yönde uyardığında kendisine, "Böyle rahatım" diye cevap verdiğini dile getiren Tamer G, tahliyesini istedi.

Araçta bulunanların emniyet kemeri takması gerektiğine dikkati çeken sanık avukatları da makul tutukluluk süresinin aşıldığını belirterek tahliye talebinde bulundu.

Sanığın tutukluluğunun devamına hükmeden mahkeme heyeti, kusurunun tespiti için dosyanın Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesine gönderilmesini kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

Olay

Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi 11 Eylül Bulvarı'nda, 12 Haziran'da Tamer G. idaresindeki 16 S 0008 plakalı servis minibüsü, karşı şeride geçerek Volkan K'nin kullandığı 38 RF 383 plakalı otomobille çarpışmıştı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilmişti.

Kazada, işçi servisindeki Sibel Demir yaşamını yitirmiş, yaralanan 9 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılmıştı. Çekirge Devlet Hastanesinde tedaviye alınan işçilerden Leman Öztürk de müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Servis sürücüsü Tamer G, olayın gözaltına alınmış, ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Bursa, Tutuklama, Adli Tıp, Hastane, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


16:46
Cübbeli Ahmet Hoca'dan eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a ziyaret Cübbeli Ahmet Hoca'dan eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a ziyaret
16:29
TikTok kullanıcısının eğlenen kadınları gizleden videoya alması büyük tepki çekti TikTok kullanıcısının eğlenen kadınları gizleden videoya alması büyük tepki çekti
15:56
Oyuncu Ege Aydan ressam çıktı! 38. sergisini açmaya hazırlanıyor Oyuncu Ege Aydan ressam çıktı! 38. sergisini açmaya hazırlanıyor
15:44
Yapay zeka yardımıyla insanların düşüncelerini yazıya döken kask tanıtıldı Yapay zeka yardımıyla insanların düşüncelerini yazıya döken kask tanıtıldı
15:36
Alım gücü düşen emekliler hükümete seslendi: Tedbir alınmazsa mutfaktaki yangın bütün evi saracak Alım gücü düşen emekliler hükümete seslendi: Tedbir alınmazsa mutfaktaki yangın bütün evi saracak
15:36
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner istifa etti İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner istifa etti
15:33
Ölüp tekrar dirilen kadın o anları anlattı: Derin bir huzur hissettim Ölüp tekrar dirilen kadın o anları anlattı: Derin bir huzur hissettim
15:31
Filistinli küçük kızın ölen kız kardeşine vedası yürekleri dağladı: Seni asla unutmayacağım Filistinli küçük kızın ölen kız kardeşine vedası yürekleri dağladı: Seni asla unutmayacağım

Son Dakika
16:46 Cübbeli Ahmet Hoca'dan eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a ziyaret
16:29 TikTok kullanıcısının eğlenen kadınları gizleden videoya alması büyük tepki çekti
15:56 Oyuncu Ege Aydan ressam çıktı! 38. sergisini açmaya hazırlanıyor
15:31 Filistinli küçük kızın ölen kız kardeşine vedası yürekleri dağladı: Seni asla unutmayacağım
15:44 Yapay zeka yardımıyla insanların düşüncelerini yazıya döken kask tanıtıldı
15:36 İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner istifa etti
15:36 Alım gücü düşen emekliler hükümete seslendi: Tedbir alınmazsa mutfaktaki yangın bütün evi saracak
15:33 Ölüp tekrar dirilen kadın o anları anlattı: Derin bir huzur hissettim
15:26 Hakem Meler'e saldırıyla ilgili 4 kişiye dava açıldı! Yumruk atan Faruk Koca 3 suçtan yargılanacak
15:05 Merkez Bankası Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 17:23:24. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement