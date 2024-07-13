Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Ayten S. (35) idaresindeki traktör, Ormankadı Mahallesi Karakapaklar mevkisinde devrildi.
Kazada, traktörde bulunan Elif Argun (18) ve Esmanur Altun yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan Elif Argun müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Esmanur Altun'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
???????
Son Dakika › Güncel › Bursa'da Traktör Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?