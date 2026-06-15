Osmangazi Belediyesi'nin Ev Sahipliğinde Duatlon Heyecanı - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi'nin Ev Sahipliğinde Duatlon Heyecanı

15.06.2026 11:05  Güncelleme: 12:28
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Osmangazi Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Triatlon Federasyonu Bölgesel Ligi 4. Bölge 1. Etap Duatlon Müsabakaları, Sukaypark'ta 125 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Sporcular koşu ve bisiklet parkurlarında kıyasıya mücadele etti.

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Triatlon Federasyonu Bölgesel Ligi 4. Bölge 1. Etap Duatlon Müsabakaları, Sukaypark'ta yoğun bir katılım ile gerçekleştirildi.

Sporun ve gençlerin gelişimine yönelik yatırımlarını sürdüren Osmangazi Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Triatlon Federasyonu Bölgesel Ligi 4. Bölge 1. Etap Duatlon Müsabakaları kıyasıya rekabete sahne olurken, sporcular zorlu parkurlarda büyük bir efor sarf etti.

Müsabakalarda yedi kulüp ve ferdi olmak üzere toplam 125 sporcu ter döktü. M1, M2 ve M3 kategorilerinde 9-14 yaş grubu kız ve erkek sporcular, koşu ve bisiklette tüm eforlarını sarf ederken, tasnif dışı yarışlar da gerçekleştirildi.

Kıyasıya rekabetin yaşandığı yarışlarda sporcular parkuru tamamlamak için büyük bir gayret gösterirken, ailelerin çocuklarına verdiği destek müsabakalara ayrı bir renk kattı. Gün boyunca heyecan dolu ve keyifli görüntülerin oluştuğu Sukaypark'ta geleceğin yıldızları sergilediği mücadele ile takdir topladı.

Gelecek nesillerin spor ile yetişmesine büyük önem verdiklerine işaret eden Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Karayılan, Triatlon Bölgesel Ligi'nde mücadele gösteren tüm sporculara başarılar diledi.

"MİLLİ TAKIMIN İSKELETİNİ OLUŞTURUYORUZ"

Sporcuların müsabakalara başlangıç işaretini veren Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Karayılan yaptığı açıklamada, "Osmangazi Belediyespor olarak 22 branşımızdan biri de triatlon, altyapılarda çok başarılıyız. İki çocuğumuzu Dünya Şampiyonası'na, iki çocuğumuzu da Avrupa Şampiyonası'na göndereceğiz. Duatlon, triatlon ve modern pentatlonda milli takımın iskeletini oluşturuyoruz. Ekibimiz çok başarılı, bu konuda emeği geçen hocalarıma, sporcularıma teker teker teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

125 SPORCU KIYASIYA MÜCADELE ETTİ

Müsabakalara ilişkin bilgilendirmelerde bulunan Triatlon Bursa İl Temsilcisi 4. Bölge Sorumlusu Hasan Başaran da "Türkiye Triatlon Federasyonu'nun Bölgesel Lig yarışlarında 4. Bölge olarak duatlon müsabakalarını düzenlemekteyiz. 4. Bölge'de Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Afyonkarahisar ve Bursa bulunuyor. Müsabakalara 7 kulüp ve ferdi olmak üzere toplam 125 sporcu katılıyor. Osmangazi Belediyesi'nin katkılarıyla bu yarışı düzenliyoruz. Eylül ayında da Afyonkarahisar'da final gerçekleştirilecek. 3 yarışın ikisine giren sporcular Türkiye finaline katılıyor" diye konuştu.

Müsabakalara katılan sporcular ise yarışların oldukça zorlu geçtiğini ancak mücadele etmekten büyük keyif aldıklarını söyledi. Özellikle koşu ve bisiklet etaplarında yüksek tempoda yarışan sporcular, organizasyonun kendileri için önemli bir deneyim olduğunu dile getirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Osmangazi Belediyesi'nin Ev Sahipliğinde Duatlon Heyecanı - Son Dakika

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