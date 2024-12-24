Bursa'da Turist Midibüsü Alev Alev Yandı - Son Dakika
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Bursa'da Turist Midibüsü Alev Alev Yandı

Bursa\'da Turist Midibüsü Alev Alev Yandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, Suudi Arabistan uyruklu 35 turistin bulunduğu midibüs, seyir halindeyken alev alarak yanmaya başladı. Sürücü yolcuları tahliye etti, olayda yaralanan olmadı. Yangın sonrası midibüs kullanılmaz hale geldi.

24.12.2024 01:37  Güncelleme: 01:41
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BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, Suudi Arabistan uyruklu 35 turistin bulunduğu midibüs, seyir halindeyken alev alıp yanmaya başladı. Sürücünün yolcuları tahliye etmesinden sonra alev topuna dönen midibüs demir yığını haline dönüşürken, olayda yaralanan olmadı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Gemlik Viyadüğü yakınlarında meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan İ.Ç (41), yönetimindeki turistlerin bulunduğu midibüsün motor bölünden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü İ.Ç. (41), aracı emniyet şeridinde durdurup, Suudi Arabistan uyruklu 35 turisti midibüsten tahliye etti, ardından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

Yolcuların midibüsü terk etmesinden kısa süre sonra çıkan yangında alevler tüm aracı sardı. Midibüs alev topuna dönerken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. İtfaiye görevlilerinin yoğun çabasıyla yangın söndürülürken, midibüs kullanılamaz hale geldi.

Olaydan yara almadan kurtulan yolcular ise firmanın kendilerine tahsis ettiği bir başka araçla İstanbul'a götürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Turist Midibüsü Alev Alev Yandı - Son Dakika

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