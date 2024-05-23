Bursa'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bursa'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri düzenlendi

Bursa\'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri düzenlendi

Bursa'da, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında, coğrafi işaretli ve yöreye özgü yemeklerin tanıtımı yapıldı. Tophane Meydanı'nda, Osmangazi Belediyesi organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılara Bursa döner kebabı, pideli köfte, cantık, süt helvası, hurma tatlısı sunuldu. İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, etkinlikte, kültürün en önemli unsurlarından birinin yemek olduğunu, bu kültürü gelecek nesillere doğru şekilde aktarmak gerektiğini söyledi. Gastronominin dünyada turizmin en önemli unsuru haline geldiğine dikkati çeken Özer, 'Yemeği doğru tanıtmak, doğru aktarmak ama aynı zamanda da yemenin sadece yemek olmadığını, gençlere ve geleceğe anlatmak için böyle bir hafta planlandı.' dedi. Sürdürülebilir, sağlıklı, geleneksel ve atıksız mutfağın önemini vurgulayan Özer, kentte tüm ilçelerde bir hafta boyunca coğrafi işaretli ürünlerin, yemeklerin hangi malzemelerle, nasıl doğru bir şekilde yapıldığının anlatılacağını, sergileneceğini, tadılacağını da sözlerine ekledi. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın da can boğazdan gelir atasözünü hatırlatarak, 'Artık tam tersi oldu. Can boğazdan gidiyor. O yüzden 'fast food' değil, trans yağlı yiyecekler değil, gelin geleneksel Türk yemeklerini yiyin. Can da boğazdan gitmesin. Çünkü gerçekten hem lezzetiyle hem topraktan, ağaçtan gelen ve iyi yetiştirildiğinde de en sağlıklı olan gıdalar, her şeyiyle Türk mutfağında var.' diye konuştu. Etkinlikte, Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, yöresel dans gösterisi sundu.

23.05.2024 15:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında, coğrafi işaretli ve yöreye özgü yemeklerin tanıtımı yapıldı.

Tophane Meydanı'nda, Osmangazi Belediyesi organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılara Bursa döner kebabı, pideli köfte, cantık, süt helvası, hurma tatlısı sunuldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, etkinlikte, kültürün en önemli unsurlarından birinin yemek olduğunu, bu kültürü gelecek nesillere doğru şekilde aktarmak gerektiğini söyledi.

Gastronominin dünyada turizmin en önemli unsuru haline geldiğine dikkati çeken Özer, "Yemeği doğru tanıtmak, doğru aktarmak ama aynı zamanda da yemenin sadece yemek olmadığını, gençlere ve geleceğe anlatmak için böyle bir hafta planlandı." dedi.

Sürdürülebilir, sağlıklı, geleneksel ve atıksız mutfağın önemini vurgulayan Özer, kentte tüm ilçelerde bir hafta boyunca coğrafi işaretli ürünlerin, yemeklerin hangi malzemelerle, nasıl doğru bir şekilde yapıldığının anlatılacağını, sergileneceğini, tadılacağını da sözlerine ekledi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın da can boğazdan gelir atasözünü hatırlatarak, "Artık tam tersi oldu. Can boğazdan gidiyor. O yüzden 'fast food' değil, trans yağlı yiyecekler değil, gelin geleneksel Türk yemeklerini yiyin. Can da boğazdan gitmesin. Çünkü gerçekten hem lezzetiyle hem topraktan, ağaçtan gelen ve iyi yetiştirildiğinde de en sağlıklı olan gıdalar, her şeyiyle Türk mutfağında var." diye konuştu.

Etkinlikte, Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, yöresel dans gösterisi sundu.

Kaynak: AA

Osmangazi Belediyesi, Can Boğazdan, Erkan Aydın, Kamil Özer, Osmangazi, Tophane, Bursa, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:19 Merkez Bankası’ndan TL mevduatı desteklemek ve döviz kredilerini sınırlamak için art arda adımlar Merkez Bankası'ndan TL mevduatı desteklemek ve döviz kredilerini sınırlamak için art arda adımlar
14:57 Samimi başlayan görüşme gergin bitti Özel’den “Köpekleri uyutalım demenin tutarlı bir tarafı yok“ çıkışı Samimi başlayan görüşme gergin bitti! Özel'den "Köpekleri uyutalım demenin tutarlı bir tarafı yok" çıkışı
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı
13:49 Ata Emre’yi öldüren şüphelinin babasına “ağırlaştırılmış müebbet“ istemi Ata Emre'yi öldüren şüphelinin babasına "ağırlaştırılmış müebbet" istemi
11:58 Reisi son yolculuğuna uğurlanıyor İran’da türbeye defnedilen ilk üst düzey siyasetçi olacak Reisi son yolculuğuna uğurlanıyor! İran'da türbeye defnedilen ilk üst düzey siyasetçi olacak
16:18 Ceylan Ertem, sokak hayvanlarıyla ilgili yasa tasarısına tepki gösterdi Ceylan Ertem, sokak hayvanlarıyla ilgili yasa tasarısına tepki gösterdi
16:11 Kupayı kim alacak İşte Beşiktaş-Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri Kupayı kim alacak? İşte Beşiktaş-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri
13:55 Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle hakim karşısına çıkan şarkıcı Can Tunaboylu hakim karşısına çıktı: Mağdurum Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle hakim karşısına çıkan şarkıcı Can Tunaboylu hakim karşısına çıktı: Mağdurum
13:49 Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Jose Mourinho’dan ses var Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Jose Mourinho'dan ses var
13:47 Evden yayılan kötü kokuyla cesetler ortaya çıkmıştı Sır perdesi aralandı Evden yayılan kötü kokuyla cesetler ortaya çıkmıştı! Sır perdesi aralandı
13:07 Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay’ı Feyza Civelek’in kardeşi de oyuncu çıktı Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay'ı Feyza Civelek'in kardeşi de oyuncu çıktı
12:54 Müjde Uzman’ın tükenmişlik sendromu iddialarına eski aşkı Sinan Akçıl’dan yorum: Tükense bende tükenirdi Müjde Uzman'ın tükenmişlik sendromu iddialarına eski aşkı Sinan Akçıl'dan yorum: Tükense bende tükenirdi
12:38 Kaçak çalıştıkları tespit edildi Çay toplayan Senegalli işçiler sınır dışı edilecek Kaçak çalıştıkları tespit edildi! Çay toplayan Senegalli işçiler sınır dışı edilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 16:43:09. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement